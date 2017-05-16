HTC U11 İle Çekilmiş Fotoğraf ve Videolar Yayınlandı

HTC, Snapdragon 835 ve 12 MP UltraPixel kamerasıyla gerçek amiral gemisi olan U11 modelini piyasaya sürdü. Şirket, DxOMark’ın en yüksek değeri olan 90 puanı verdiğini belirtti. Bu yüzden, bazı görüntüler alma fırsatı bulduğumuzda bunun için hemen başladık.

HTC U11‘in kamerası UltraPixel 3 teknolojisi ve UltraSpeed Otofokus özelliğine sahiptir. U11’in kamera merceği f/1.7’de çok parlak ve sensör normalden biraz daha büyük – 1/2.55″, düşük ışık performansını artırmayı amaçlıyor.

Selfie kamerası dd kağıt üzerinde iyi – 16MP sensör ve f/2.0 objektife sahip, Live Make-up filtreye sahip ve videoyu Full HD olarak kaydedebiliyor.

HTC U 11, yavaş çekim fanları için 4k video kaydı ve 120 fps’de 1080p kayıt ile geliyor. Aşağıdaki video kaydının iki örneğini kontrol edin.

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