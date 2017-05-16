HTC U11 İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı!

HTC, YouTube kanalında U11’in açılışını takiben üç video yayınladı. İlk video, cihazın nasıl tasarlandığını ve inşa edildiğini ortaya koyuyor; İkincisi bize kameranın en etkileyici özelliklerini, üçüncüsü U11’in de dahil olduğu objeleri sıkan hoş bir klibi gösteriyor.

HTC, “Designed to Stand Out” sloganıyla HTC U11‘in görünümü için burada. Şirket, telefonun aşırı basınca maruz kalacak şekilde ısıtılmış ve bükülmüş “yüksek derecede refraktif değerli minerallerin katmanları” ile üretildiğini belirtti. Telefon kesinlikle harika görünüyor ve bu tür bir yapı IP67 sertifikasına sahip olarak geliyor.

İkinci video “Capturing the Brilliant U” başlıklı ve U11’in sahip olduğu bazı özelliklerin gösteriliyor. Metin mesajlarını sesli olarak paylaşmak, resimleri çekmek veya videolar kaydetmeye başlamak için sıkabilirsiniz. Ayrıca, kişisel ses deneyimi ve etkin gürültü iptali için kulağınızı eşleyen Usonic özelliği gösteriliyor.

HTC U11, 360 derecelik sesi destekler ve kırmızı noktanın yanıp sönmesi ile sesin tam kaynağını gerçek zamanlı olarak saptayabilirsiniz.

Üçüncü video en sanatsal – doğal bir el hareketi gibi sıkıştığını gösteriyor ve bu yüzden HTC U11, köpek oyuncağının, stres topunun veya narenciye meyvesinin hemen yanına yerleştirildi. Ayrıca, Haritacılık uygulamasını açma veya müzik çalmak / duraklatma gibi çeşitli işlemleri yapmak için Edge Sense‘i eşleştirebileceğinizi ortaya çıkarmaktadır.