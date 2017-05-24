HTC U11 inceleme

HTC‘nin 2017 yılı için U11 amiral gemisi telefonunu incelemesi. Sürekli değişen rengine bir göz atın ve onu neden sıktırabileceğinizi öğrenin.

HTC’nin 2017 yılına yönelik yeni amiral gemisi telefonu, iyi bilinen One aralığı ve daha yeni U serisi cihazların bir karışımı. Ancak bu simya Samsung Galaxy S8 ve LG G6‘nın beğenisine ayak uydurabiliyor mu? Sıkıştırabilen HTC U11‘i elimizde inceledik. Ayrıca bkz: 2017 için en iyi telefonlar.

Adı karışık görünebilir, ancak HTC, HTC One M7 ile başlattığı sayısal seriyi devam ettiriyor ve son zamanlarda U serisi cam telefonların sonuna kadar etiketliyor. HTC U11‘in ana satış noktası, çeşitli görevleri yerine getirmek için kenarlar sıkabilmenizdir.

HTC U11 Fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy S8‘e benzer bir fiyatla gelen HTC U11, 2017 amiral gemisinin ortalama fiyatı olan 700 Euro fiyatla satışa sunulacak. Türkiye’deki fiyatının yaklaşık 3.500 TL olması bekleniyor.

Yeni telefon, Haziran ayının ilk haftasından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Akıllı telefonun 1 Haziran’da stokta olmasını bekliyor. Türkiye gelmesi 1-2 hafta daha geç olabilir.

HTC U11 Tasarımı

Lansmandan önce HTC tarafından alakalı olarak, kilit tasarım öğesi ve eşsiz satış noktası telefonun sıkışabilmesidir. Firma, bu özelliği ‘Kenar Algılama’ olarak adlandırıyor ve telefonun her iki yanındaki basınç senorları tarafından sağlanıyor.

iPhone‘un 3D Touch ve Samsung Galaxy S8‘deki gizli basınca duyarlı home düğmesi ile biraz karşılaştırılabilir.

Alt tarafta duruyorlar ve düğmeleri veya ekranı kullanmak yerine sıkarak çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Zekice olan, ne kadar kuvvetin gerekli olduğunu ve görsel, dokunmatik ve sesli geribildirimi ayarlayabilmenizdir.

Lansmanda, bir deklanşör düğmesi olarak kullanmak, sesli arama başlatmak, Google Asistan’ı veya uygulamaları başlatmak gibi pek çok şey yapabileceksiniz. Farklı sonuçlar almak için kısa veya uzun basabilirsiniz ve Kenar Algılama Eklentisi, herhangi bir uygulama içindeki sensörleri özelleştirmenizi sağlayarak Google Haritalar‘da zum yapmak için sıkıştırabilirsiniz.

Sensörler yalnızca baskı yapmak için baskı gerektirdiğinden, Edge Sense’i eldivenle kullanabilirsiniz ve HTC’ye göre birçok durumda da çalışabilir.

Bunun müthiş bir yenilik mi, yoksa ilgisini isteyen dikkat çekici mi henüz emin değiliz, ancak kesinlikle ilginç.

HTC, bu amiral gemisi için eski One (HTC 10’u içeriyor) ve daha yeni U aralıklarını bir araya getirirken, U11 tasarım açısından sonuncusu ile çok daha yakın.

Daha önce tanıdık olan metal gövdesi yerine, telefon çoğunlukla camdan yapılmıştır. ‘3D sıvı yüzeyi’ tasarımı, suyun yüzey gerilimini taklit etmek amacıyla camın güzel eğrilerle kalıplandığı anlamına gelir.

U11’in arka yüzü ve ön yüzü var ve ergonomik olarak hoş hissettirirken sorunlarla da karşı karşıyayız.

Bazı rakipleri gibi, cam arka kapak telefonun kaygan olduğu anlamına gelir ve düşürüldüğünde canınızın sıkılmasına neden olur. Cam, parmak izlerini ve diğer izleri de gösterir, böylece çok temizleme ihtiyacını hissedeceksiniz.

Bazı renkler kirli işaretleri daha iyi gizler, ancak hepsi bu sorundan muzdarip. İyi haber, bazı yeni seçenekler var – Amazing Silver ve Solar Red – kırmızıdan altına kadar her şeyi sağlayan ikinci seçenek. Kötü haber şu ki Güneş Kırmızısı lansmanda kullanılamayacak.

HTC U11, boyutları açısından mevcut U Play ve U Ultra arasında duruyor ancak daha büyük modele daha yakındır. Fakat sizi bilgilendirmek için iki önemli tasarım öğesi vardır.

Birincisi HTC’nin nihayet yakaladığını ve suya dayanıklı olmadığı konusunda heyecan verici bir haber, U11 IP67 derecesine sahip. Tuvalet, banyo ve lavabo artık tehlikeye maruz kalmamak için telefonunuzu yarım saat kadar 1 metreye kadar suyun içine koyabilirsiniz.

İkincisi U Ultra gibi, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratacak hiçbir kulaklık girişi yok. Bununla birlikte, HTC’nin kutusunda sadece hemen hemen herhangi bir USB-C telefonu ile çalışacak bir adaptör bulunduğu gibi bir amplifikatör de bulunmaktadır.

HTC U11 özellikleri ve donanım

Telefonlardaki donanımın uzun zaman önce zirveye ulaşmasıyla, tüm markaların ağırlıklı olarak tasarımla farklılaştığını biliyoruz. Hırsızlığa neden olabilecek tasarım kadar ilginç olmasa da, HTC U11 ile birlikte sunulan özellikler çok da iyi değil.

Ekran

Durumlar, HTC U11’i firmanın en büyük amiral gemisi telefonu haline getiren 5.5 inç bir ekranla başlıyor. HTC, HTC 10’da bulunan Quad HD (1440 x 2560) çözünürlüğüne ve LCD5 teknolojisine bağlı. LG G6 ve Galaxy S8‘deki ekranlara kıyasla çok daha standart.

Boyut artışı, selefi ile karşılaştırıldığında 534 ppi’ye düşüş anlamına geliyor ancak bu pek zor değil. Renkler AMOLED rakipleri kadar pürüzsüz olmayabilir ancak kesinlikle amiral gemisi seviyesindeki ekran ile hayal kırıklığına uğramanız pek olası değildir.

Gorilla Glass 5 burada U Ultra gibi kullanılıyor ancak bir Sapphire kristal baskısından söz etmiyor.

İşlemci ve hafıza

HTC ağırlıklı olarak telefonlarında Qualcomm işlemcileri kullanıyor ve bu da burada farklı değil. En son Snapdragon 835 yongasetini veya mobil platformunu, Qualcomm’un şimdi yaptığı gibi görmek güzel.

8 çekirdekli (4x 2.45GHz ve 4x 1.9GHz) işlemci herhangi bir 2017 amiral gemisine layıktır ve performans elle çalışırken çok iyi gözükmektedir. Elbette bir örnek aldığımızda onu tam olarak kıyaslayacağız.

835, 4GB RAM ile eşleştirilmiş ve 64GB’lık dahili bir depolama alanı bulunuyor. Bu yıl bir amiral gemisi telefonu için standart görünüşte ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model olmasına rağmen Tüm ülkelerde satışa çıkmayabilir.

Neyse ki HTC, bir microSD kart yuvası yoluyla genişletilebilir saklama alanı sunmaya devam ediyor ve böylece sorunu biraz hafifletiyor. Güçlü kullanıcılar yine de daha yüksek spesifik model için özlem duyacak.

Bağlantı

HTC U11’de HTC 10 ile karşılaştırıldığında çok fazla bağlantı alanı değişmedi.

Telefon, çift bant 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, Cat16 4G LTE gibi beklediğiniz donanım yelpazesine sahiptir.

Tek fiziksel bağlantı noktası USB-C ve yine ön takılı bir parmak izi tarayıcısı var.

Ses

HTC her zaman telefonlarıyla birinci sınıf bir ses deneyimi sunmayı ve HTC U11’in farklı olmasını amaçlamıştır.

Önceki cihazlarda olduğu gibi 11 de Hi-Res 24bit / 192kHz kayıttan yürütmeyi destekliyor ancak daha fazlası var. Bir kez daha USonic kulaklıklar, sonar yoluyla kulak kanalınızın şekline göre ses çıkışını kişiselleştirebilir, ancak bu sefer dahili kulaklıklar aktif gürültü önleme özelliğine sahiptir.

Bunlar USB-C tarafından güçlendirilmiş ve kulaklık girişi olmadığı için bunları bağlamanın tek yolu bu. Daha önce de belirtildiği gibi kutuya 3,5 mm’lik bir adaptör dahildir ve dahili olarak küçük bir amplifikatöre sahiptir.

Ayrıca, HTC BoomSound ile devam ediyor ve U11’de eski stil stereo hoparlörleri HTC 10’da bulunan daha yeni Hi-Fi kurulumuyla birleştiren Hi-Fi Sürümü bulunmaktadır. Bu sefer firma bütün telefonu akustik bir oda olarak bile kullanmaktadır.

Bütün bunlar, teorik olarak ve tam anlamıyla umut vericidir, ancak nihai bir karar vermeden önce uygun testlere ihtiyaç duyarız.

Kameralar

Samsung gibi, HTC U11’de yeni bir UltraPixel 3 ana kameraya sahip olsa da, fotoğraflar ön planda çok fazla şey değişmedi.

Bu, yine de 12Mp’lik bir sensöre sahip ancak 1.4μm’lik daha küçük piksellerle ve optik görüntü sabitleme (OIS) ve 0.3 saniyeden daha hızlı olduğu varsayılan ultra-hızlı otomatik odaklama gibi özelliklere sahip. Burada, çift kamera kurulumu yok, ancak diyafram iyileşti. Etkileyici bir f/1.7 diyafram açıklığı var.

HTC, kameraların sürekli olarak odaklandığı ‘Anında Uyarlama’ özelliği, hazır olduğunuzda deklanşöre basabilmenizi sağlayan özelliklerini ve gecikmesiz yüksek dinamik aralık sunan HDR Boost‘u sunuyor.

Video kaydı yaparken, telefonun etrafında noktalı dört mikrofon aracılığıyla 3D ses alabilirsiniz ve yakınlaştırırsanız bir videonun içindeki kişinin veya konunun sesine öncelik vereceğiniz Akustik Odaktan da yararlanabilirsiniz.

HTC U Ultra‘da olduğu gibi, telefonun ön kısmında, 150 derece geniş açı lens ve f/2.0’luk açıklık ile 16Mp UltraPiksel kamera bulunuyor.

Ele geçirdiğimiz Edge Sense özelliği, telefonu doğal olarak dikey veya yatay tutabilen ve ekrandaki bir düğme için garip bir şekilde erişmek yerine sıkmak suretiyle çekim yaparken her iki kamerada da çok kullanışlı görünür.

Kameralar, elle çalıştıktan sonra iyi bir potansiyel arz etse de, onları daha uzun süre test etmeye ihtiyacımız var. HTC, 89 numaralı Pixel skorunu yenerek, U11’in 90 numara DxO puanına sahip olduğunu açıkladı.

Batarya

Pil ömrü, performansı artırmak için bir atılımın gerekli olduğu tüm mobil cihazların bir alanı. Snapdragon 835 gibi daha iyi verimlilik konusunda yardımcı olmasına karşın, bizi akıllı olmayan cep telefonlarının uzun performansına yakın bir yere götürmüyor.

HTC U11, selefi ve U Ultra ile aynı 3000mAh‘lik oldukça düşük bir pil kapasitesine sahip. Telefonu USB-C ile şarj edersiniz ve Hızlı Şarj’ı destekler, fakat versiyonu 3.0, yeni 4.0. değil.

Pil aynı olmasına rağmen, HTC telefonun Tarayıcı kullanımında HTC 10 ile karşılaştırıldığında yüzde 45, HTC 10 ile karşılaştırıldığında müzik ve video oynatımında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 35 daha iyi olduğunu söylüyor.

Şüphesiz bir inceleme örneği aldıktan sonra pil ömrü hakkında rapor vereceğiz.

Yazılım ve Uygulamalar

Yazılım dünyasında çok fazla değişmez ve bu günlerde Android üreticileri, aşırı karmaşık ve öğrenilmesi zor şeyler yerine, stok deneyimine yakın insanların keyfini yaşadığını fark etmiştir.

HTC U11, en yeni Android 7.1 Nougat ile birlikte geliyor ve Sense arayüzü açıkça kendi stiline sahip olsa da, Google tarafından tasarlanan Android olarak hâlâ tanınabilir.

Amazon’un Alexa ve mükemmel Google Asistanı ile birlikte dijital asistanlar. Telefon üreticileri Samsung Bixby ve HTC’nin daha önce duyuran Compassion ile kendi versiyonlarını yapıyorlar.

Sense Companion, Haziran ayında akıllı alarmlar ve akıllı telefon kullanımı gibi yeni özellikler alsa da, burada büyük haberlerden uzak.

Önemli haber HTC U11‘in hem Google Asistanı hem de Amazon Alexa’ya sahip olacağı ve Alexa Temmuz ayında (ABD, İngiltere ve Almanya) geldiğinde her ikisini de kullanabileceksiniz. Her ikisi de dört mikrofon aracılığıyla daima komutanızı dinleyecek.