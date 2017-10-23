HTC U11 Life Geekbench Test Sonuçları Yayınlandı

2 Kasım’da piyasaya çıkması beklenen HTC U11 Life, bir karşılaştırma listesinde görüldü. Geekbench profili, Snapdragon 660 işlemci ve Android 7.1.1 Nougat gibi önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Son raporlar cihazın Snapdragon 630 yongaseti ile güçlendirileceğini ve Android 8.0 Oreo’yu çalıştıracağını ileri sürdü. Ve test edilmiş birim kesinleşmiş bir yazılım çalıştırmıyorsa Oreo hala beklemede kalabilir. Yongaseti güncellemesi harika bir haber gibi görünüyor.

Telefon için Geekbench listesinde, şimdiye kadar duyduğumuzlarla aynı doğrultuda olan 3GB RAM de mevcut. Diğer özelliklere gelince şimdiye kadar söylenen söylentiler U11 Life’ın 5.2 inçlik bir ekranı, 16MP / 16MP çift kamera birleşimine sahip olacağını ve 2,600mAh’lik bir pille çalışacağını söylüyor.