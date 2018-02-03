Akıllı telefon satışlarında bir türlü istediğini almayan ve sürekli zarar açıklaması yapan HTC, sonunda beklenen haberlerle gündeme gelmiş ve HTC mobil departmanının Google’a satıldığı açıklanmıştı. Tüm departmanı 1.1 milyar dolar karşılığında satın alan Google’ın bundan sonraki adımlarının neler olacağı konusunda ise bilinen hiçbir detay yok. Yeni akıllı telefonlar mı gelecek yoksa mevcut serilerin mi geliştirilmeye devam ettiğini göreceğiz bilemiyoruz. Fakat henüz yol haritası belli olmamışken, yeni HTC akıllı telefonlarına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak HTC U11 Lite modeli olarak gelmesi beklenen yeni bir modelin performans testlerinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

HTC U11 Lite Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Şimdilik sadece performans testleri ortaya çıkan ve kod numarasının da 2Q5W1 olduğu görülen akıllı telefonların, HTC U11 Lite adı ile gelmesi olası. Yani ismin HTC U11 Lite olmayabileceğini belirtelim. Sadece bu model üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Telefonun özelliklerine baktığımız zaman ise Snapdragon 625 işlemcilerini kullandığını görüyoruz.

Performans testlerinde de Snapdragon 625 modeli işlemciler öne çıkmış durumda. Bunun dışında cihazın 3 GB RAM bellek miktarına sahip olacağından söz ediliyor. Testlerde de kullanım 3 GB RAM bellek miktarıyla beraber testler yapılmış. Yeni akıllı telefonların ekran boyutu ve sistem özellikleri konusunda ise daha fazla detay verilmemiş durumda.

HTC U11 Lite akıllı telefonlarının, tüm bu özelliklerinin dışında testlerinin Android Oreo ile yapıldığını da görüyoruz. Android Oreo işletim sistemiyle testlerin yapılıyor olması, işin doğrudan Google’a bağlı olarak yürüdüğünü de işaret ediyor. Henüz bu konuda bilgiler yok ancak yeni modelin geliştirme aşamasında doğrudan Google görev almış olabilir. Muhtemelen orta segment akıllı telefon modellerinin bir üyesi olarak gelecek olan serinin belki de satın almadan önce geliştirilmeye başladığını da düşünebiliriz.

Google tarafından gerçekleştirilen satın almanın tüm bu modeller üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Fakat henüz bunlar için önemli detaylar ortaya çıkmadı. Öncelikle Google’ın bu konuda yeni yol haritasını açıklaması gerekiyor. Google’ın açıklamalarından sonra yeni model hakkında önemli detaylar elde etmiş olacağız.