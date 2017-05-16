HTC U11 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Bugün HTC, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu duyurusunu yaptı. Birçok sızıntı ima ettiğinden, yeni U ailesinin bir üyesi (aynı zamanda U Ultra ve U Play’i de içeriyor) olduğu anlaşılır hale getirmek için buna HTC U11 denir, ancak aynı zamanda Geçen yıldan tanıdığımız HTC 10‘a halef.

HTC U11, Edge Sense olarak adlandırılan mükemmel bir özellik ile birlikte geliyor. Bu, belirli işlemleri gerçekleştirmek için telefonu sıkımanızı sağlar. Böylece örneğin U11’in çerçevesini sıkarak bir fotoğraf çekebilirsiniz. Elbette, bir şeylerin olmasını sağlamak için sıkma özelliğini özelleştirebilirsiniz.

İlk olarak U Ultra için yayınlanan Sense Companion da U11’de olacak. Bu, yaptıklarınızı ve cihazınızı kullanmanızı temel alan öneriler sunacak bir uygulamadır. 2017’de bir Android akıllı telefondan bekleyebileceğiniz gibi, U11 yerleşik (varsa) Google Asistan ile başlatılır. Bazı pazarlarda yakışıklı cihaz ayrıca Amazon Alexa ile gelecektir, bu nedenle dijital asistanınızla çok fazla seçeneğiniz olacaktır.

“360 gerçek yaşam kaydı” ile ilgili son teaserin kamera için değil, 4 mikrofon ile güçlendirilmiş U11’in “3D ses kayıt” yeteneklerine atıfta bulunduğu ortaya çıkıyor. Ses özellikleri konusundayken, akıllı telefon Hi-Res Audio sertifikalı ve HTC 10’daki gibi BoomSound Hi-Fi Sürümü ile birlikte geliyor – bu, kulaklığın bir hoparlör görevi görmesi anlamına geliyor. Tiz hoparlörü, alttaki hoparlör ise bas ile ilgileniyor.

HTC U 11 Özellikleri

HTC U11, bugünün amiral gemisinden beklediğiniz gibi Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirildi. Bazı uluslararası piyasalarda 6GB / 128GB’lık bir sürüm elde ederken, ABD’de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama birimiyle sunuluyor.

Ekran, Gorilla Glass 5‘in üstünde yer aldığı 5.5 inç QHD Süper LCD 5 paneldir. Ana kamera 1.4 mikron piksel boyutu, f/1.7 diyafram açıklığı, optik görüntü sabitleme, çift LED flaşlı ve 4K video kaydı olan 12 MP UltraPixel 3 markalı bir ünitedir. Yavaş hareketli video 1080p’de 120fps’de yakalanabilir.

Selfie lensi yüksek çözünürlüklü, ilginç bir şekilde, 16 MP’de geliyor. 1080p Full HD video kaydeder ve Selfie Panorama moduna sahiptir. HTC U11, USB Tip C bağlantı noktası, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS, GLONASS ve Beidou bulunuyor, ancak 3.5 mm kulaklık jakı yok. Mobil cihaz tek SIM ve çift SIM özelliği ile gelir; önceki modeli ise 1Gbps 4G LTE’yi desteklerken ikincisi 800Mbps’ye kadar çıkar (ancak hızların operatörünüze tamamen bağımlı olacağını unutmayın).

Ayrıca bkz: HTC U 11 Teknik Özellikleri

Telefonun Qualcomm Quick Charge 3.0 ve iki farklı güç tasarrufu modu destekleyen 3.000 mAh batarya bulunuyor.

U11’in ölçümleri 153.9 x 75.9 x 7.9 mm’dir ve ağırlığı 169 gr’dır. HTC Sense ile Android 7.1 Nougat’ı çalıştırıyor. Son olarak, kesinlikle en az değil, su ve toz direnci için IP67 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, toz geçirmez olduğu anlamına gelir ve 30 dakikaya kadar 1 m suya batırılmaya dayanabilir. Bir cam arkası da var ve çeşitli renk versiyonları ışığı vuruş açısına bağlı olarak çok ilginç bir şekilde yansıtmak için kullanıyor.

HTC U 11 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz ve Güneş Kırmızısı renklerinde mevcut HTC U11, Mayıs 2017’den itibaren dünya çapında satışa sunulacak. Global fiyatlandırma 749 € / 649 £ olarak belirlendi. Türkiye Fiyatı ise yaklaşık 3.300 TL civarında olması bekleniyor.

ABD’de HTC U11, Sprint tarafından Sapphire Blue ve Brilliant Black’te düşük ücretlerle iki yıl boyunca sözleşmeli olarak satışa sunulacak. Ön siparişler bugün başlıyor ve cihazın teslimi 9 Haziran’da yapılacak. Erken ön sipariş verenler ayrıca iki Amazon Echo Dots’i ücretsiz alacak.

Buna ek olarak, Sapphire Blue, Parlak Siyah ve Şaşırtıcı Gümüş‘ün kilitli olmayan bir sürümü bugünkü satış öncesi için kendisi ve Amazon üzerinden satışa sunulacak. Teslimat tarihi 9 Haziran ve fiyat 649 dolardır.