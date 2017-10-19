HTC U11 Plus Render Görüntüleri Yayınlandı

HTC U11 Plus sızıntıları gelmeye devam ediyor. Bazı özellikleri yavaş yavaş belli olmaya başlarken telefonun dış tasarımına bakma zamanı geldi. Teknik ayrıntılar telefonun boyutunu 158.2 x 74.6 x 9.1mm olduğunu söylüyor. 9.1mm oldukça kalın bir tasarım umarız öyle değildir.

Bu, örneğe göre 6″ 18: 9 ekranlı başka bir telefon olan bir LG V30‘dan belirgin bir şekilde daha uzun olacak. @LlabTooFeR (HTC telefonlar hakkında bilgiye sahip olan kişi), U11 Plus’ın yaklaşık 4000 mAh‘lik bir pil kapasitesine sahip olacağını önermektedir. Durum buysa, 9.1 mm’lik bir telefonla oldukça mutlu oluruz.

Bununla birlikte, parmak izi okuyucusu ön tarafta biraz boş yer açmak için arkaya monte edilmiş. Son zamanlarda çoğu telefonda olduğu gibi.

Render tasarımlar ön tarafta geniş çerçeveler ve stereo hoparlörleri gösteriyor. Bunu göz önünde bulundurarak, telefonun yüksekliği anlamlıdır, Pixel 2 XL (V30’a dayalıdır, ancak stereo hoparlörlere de sahiptir) kadar uzundur.

HTC U11 Plus, büyük olasılıkla 2 Kasım’da duyurulacak. 6″ QHD + ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 12MP ana kamera, 8MP selfie ve güncel Android 8.0 Oreo özelliklerine sahip olacak.