iPhone 7 ve yeni HTC U11 arasında seçim yapmaya mı çalışıyorsunuz? Karşılaştırma incelememiz hangisinin sizin için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olur.

HTC, 2017 amiral gemisi olan U11‘i piyasaya sürdü. Apple‘ın en sonuncusu iPhone 7 ile karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma, hangisini satın almanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olacak.

Ayrıca, HTC U11 ve iPhone 7‘deki derinlemesine incelemelerimizi ve U11 vs LG G6 karşılaştırmamızı okuyun.

HTC U11 vs iPhone 7: Hangi telefon daha ucuz?

Şu anda, en küçük 32GB dahili hafızaya sahip iPhone 7‘nin fiyatı 760 € (3.799 TL). 128 GB depolama alanı istiyorsanız 869 € fiyatı (4.299 TL) gözden çıkarmanız gerekiyor. Bazı e-ticaret siteleri daha uyguna verse de biz apple mağaza fiyatlarını baz alıyoruz. Elma elma karşılaştırma yapabilmek adına böyle ilerleyeceğiz.

HTC U11 fiyatı Türkiye’de satışa çıkmadığı için belli değil. Fakat 3.500 TL civarında olması bekleniyor. Avrupa’da ise 750 € fiyat etiketine sahip. Tabi bu fiyat 64 GB dahili hafıza olan modele ait. Az bir fark da olsa HTC U11, iPhone 7’ye göre daha uygun fiyatlı görünüyor.

HTC U11 vs iPhone 7: Tasarım

Boyut çoğu kişinin göz önüne alındığı ilk şey ve iPhone 7, bugünün standartlarına göre sadece 4.7 inç boyutunda ekrana sahip.

2017’nin amiral gemisi telefonlarının çoğunun aksine, ekran-beden oranı çok büyük değildir. Selfie kamera, hoparlör ve parmak izi tarayıcısının bulunduğu ekranın üstündeki ve altındaki alanlar sayesinde yüzde 65 civarında.

HTC U11, öncelikle HTC’nin Apple gibi kendi ekranlarını üretmediği için “kötü çerçeveli telefonlar” grubuna dahil değil.

Ve bu yüzden U11’in 5.5 inç ekranı, iPhone 7’den daha büyük bir cihaz olmasını sağlıyor ve 7 Plus’la benzerlik arz ediyor.

Bu, telefonun çirkin olduğu anlamına gelmez. iPhone 7, iPhone 6 ve 6S‘den neredeyse ayırt edilemez olsa da, aslında her ikisinden de mükemmel görünüyor.

U11, kasası çoğunlukla camdan yapılmış olması bakımından olağandışı bir şey. Harika görünüyor ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli renkleri var. Bir kılıf içinde gizleyecekseniz o kadar harika değil, aynı zamanda hassas ve her zaman düşürmekten endişe edeceksiniz.

Bunun yanı sıra, her iki telefon da iyi inşa edilmiş ve her ikisinde de 3.5 mm’lik bir kulaklık girişi bulunmuyor ve kullanıcıların mevcut kulaklıklarını USB-C (HTC) ve Lightning (Apple) konektörlerine takmasına izin vermek için kutuya bir adaptör koymayı tercih ediyorlar.

Daha büyük olmakla birlikte U11, iPhone’dan yaklaşık 1000mAh daha büyük kapasitede daha büyük bir pile sahiptir.

Bununla birlikte, U11 yoğun bir kullanımla bir gün kolayca kullanılabilirken, ertesi güne devam etmek için şarj etmeniz gerekecek. Apple’ın hem donanım hem de yazılım üzerinde tam kontrol sahibi olması sayesinde iPhone da bir gün sürebilir, bu nedenle sadece mAh değerine bakmak yeterli değil.

U11’deki microSD yuvası iPhone 7’de hafıza kart desteği olmadığı için bir artısı sayılabilir. Bunun yerine daha büyük kapasiteleri modelleri tercih edebilirsiniz. Tabii en az 300 TL fark ödemeyi göze almalısınız.

U11, sıkılabilir kenarlar da dahil olmak üzere bir dizi şık özelliklere sahiptir. Bu, baskıyı uygulayarak, bazı uygulamaları başlatmak veya harita üzerinde yakınlaşarak ve fotoğraf çekebileceğiniz anlamına gelir. Sıkmak ne kadar sürdüğünüze bağlı olarak gerçekleştirilen işlemi belirler ve sadece baskı olduğu için eldiven giyerseniz işe yarar.

Kötü haber, bu Kenar Algılama özelliğinin lansmanda iyi desteklenmediği ve şu anda onunla yapabilecekleri sınırlı bir miktarı var. İlerleyen dönemlerde daha fazla özellik kazanmalı.

Her iki telefon da su geçirmez ve artık her telefonda olması gereken bir özellik olduğunu belirtelim.

Ancak U11’de başka bir numara var: özelleştirilebilir ses. Hi-res ses desteğinin yanı sıra, güçlü kulaklıklar sesi kulaklarınıza uyacak şekilde ayarlamak için sonar kullanabilir. Hiçbir hile yok: Gerçekten U11 sesini harika kılıyor.

Bu kullanışlı tablo, ana özelliklerinin nasıl karşılaştırıldığını gösterir:

Tasarım Bilgileri Boyutları 153.9 x 75.9 x 7.9 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm Ağırlığı 169 138 Ekran Türü Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 5.5″ 4.7″ Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 750 x 1334 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya/Toza Dayanıklılık Var – IP67 Var – IP67 Ekran/Gövde Oranı 71.4% 65.6% Piksel Yoğunluğu 543 PPI 326 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 16 MP 7 MP Arka Kamera 12 MP 12 MP Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme

Panorama

Faz algılamalı otomatik odaklama

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

OIS

Çift Led flaş Coğrafi konum etiketleme

Panorama

Faz algılamalı otomatik odaklama

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

OIS

Çift Led flaş Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps

1080p@120fps

1080p@30fps 2160p@30fps

1080p@120fps

1080p@30fps

Donanım Özellikleri Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Apple A10 İşlemci 4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) Çekirdek Sayısı 8 4 Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR Series7XT Plus Dahili Hafıza 64 GB

128 GB 64 GB

128 GB Ram 6 GB 2 GB Sensörler İvmeölçer

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü İvmeölçer

Barometre

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü NFC Var Var (Apple Pay) GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS Radyo Yok Yok Batarya 3000 mAh 1960 mAh Bekleme Süresi 336 Konuşma Süresi 24.5 14

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar Yok Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı Type-C Lightning

Genel Bilgiler Editör Puanı 7.0 7.3 Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 16 Eylül 2016 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri Liste Google Drive (100 GB bulut depolama)

Hızlı Pil Şarj

MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici Google Drive (100 GB bulut depolama)

Hızlı Pil Şarj

MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici

Performans: Hangi telefon daha hızlıdır?

Snapdragon 835 ile daha yeni olan U11, bazı kriterlerde iPhone 7’den daha iyi performans gösteriyor. Fakat oyun söz konusu olduğunda, iPhone 7’nin daha düşük çözünürlüklü ekranı, Quad HD HTC‘den çok daha fazla 60 fps’ye ulaşabileceği anlamına geliyor.

Daha fazla piksel daha iyi kalite anlamına gelir, ancak daha düşük performans anlamına da gelebilir. Bazı oyunlar iPhone’da keskin görünmeyebilir, ancak pratikte çoğu pürüzsüz hissedecektir.

İşte iki telefon birbirleriyle ve diğer bazı rakipleriyle karşılaştırıyor.

Kameralar

Her iki telefonda 12Mp’lik bir ana kamera bulunur ve her ikisi de iyi görünümlü fotoğraflar üretebilir.

Her ikisinde de düşük ışıkta daha keskin fotoğraflar için OIS var ve her ikisi de 4K video kaydını destekliyor.

HTC, özellikle yakınlaştırdıysanız çekim yaptığınız kişiye odaklanmasını sağlayan ve dört mikrofon dizisi gibi birkaç ekstraya sahiptir.

HTC, cep telefonunu 16Mp selfie kamera ile en iyi şekilde kullanıyor. iPhone 7’de 7 MP ön kamera bulunuyor.

Özelliklere baktığımızda, U11 fotoğraf ve video için en iyi seçimdir, ancak iPhone’un fotoğraf ve video kalitesinden de hayal kırıklığına uğramanız pek olası değildir. Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar 2017

Yazılım

Özelleştirme eksikliği ve Apple’ın hem donanım hem de yazılım tasarlaması ve iPhone 7’yi şık bir paket haline getirmesinden dolayı, iOS’un büyük taraftarıyız.

Telefon, Eylül ayında IOS 11 güncellemesini alacak ve bu, özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi gibi birkaç iyi yeni özellik getiriyor. Ayrıca bkz: iOS 11 tüm özellikleri

HTC, insanların Android’in güncel bir sürümünü istemekte olduğunu fark etti ve U11’in sunduğu şey daha sade arayüzü olan Stock Android.

Özet

Küçük ve hafif bir telefonu tercih ederseniz, iPhone 7 sizin için idealdir. İyi bir kameraya sahip ve performans açısından hem su geçirmez hem de şık. HTC U11, daha iyi pil ömrü ve Edge Sense ve özelleştirilmiş ses gibi ekstra özellikler içeren daha büyük bir telefon. Aynı zamanda 250 TL daha ucuzdur, ancak 32GB iPhone’u iki kat daha hafıza ve bir microSD kartı ile daha fazlasını eklemenizi sağlar. Zaten iOS dünyasına kilitlenmiş iseniz, iPhone mükemmel ve makul bir seçenektir. Aksi takdirde, U11 hayal kırıklığına uğratmayan mükemmel bir telefon. Seçim sizin.