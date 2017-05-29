HTC U11 vs LG G6

LG ve HTC, Samsung Galaxy S8‘den taç giymek için yarışacak yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurdular. LG G6 ve HTC U11’i, ihtiyaçları olup olmadıklarını görmek için karşılaştırıyoruz.

Android amiral gemisi telefonları, son aylarda hem LG hem de HTC’nin yeni telefonlarını tanıtarak rekor hızına ulaşıyor. Peki dilek listesine eklemeniz gereken telefon hangisidir? HTC U11 ve LG G6‘yı, sundukları ürünleri görmek için karşılaştırıyoruz.

Hangi telefon daha ucuz?

LG G6, ülkemizde 3.100 TL (32 gb hafızalı modeli) fiyat etiketi ile satılmaktadır.

Elbette, Türkiye’deki mobil sağlayıcıların birçoğuyla birlikte bir aylık ücretli ödeme planı seçerek cihazın maliyetini uzun aylara yayabilirsiniz.. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

HTC’nin yeni U11 cihazı şu anda mevcut değil. 1 Haziran 2017’de avrupa ile birlikte ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. HTC u 11 için ise yaklaşık 749 euro fiyat etiketi bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık 3.500 TL gibi bir fiyata satılmasını bekliyoruz.

Hangi telefonun tasarımı daha iyi?

G6 modeli ile LG, modüler G5 ile kaybolan yerini telafi etmek için acele ediyor. G6’da artık modüler sistem yok. Yani bişeyler takıp çıkartmıyorsunuz. Bunun yerine, ön kısımların çoğunu ortadan kaldıran muhteşem bir tasarımla değiştiriyorlar ki, gördüğünüz tüm bu etkileyici Quad HD 5.7 inç ekran.

LG, gerçek anlamda ekranı bir süredir pek çok telefonda görülen 16: 9’dan daha uzun olduğu anlamına gelen 18: 9 oran oranıyla değiştirdi.

U11, biraz daha küçük Quad HD 5.5 inç LCD5 ekrana sahiptir; bu, bazı AMOLED rakipleri kadar göz alıcı olmayabilir ancak yine de mükemmel bir paneldir.

LG G6, daha büyük bir ekrana sahip olabilir; ancak bu boyutlardan da görülebileceği gibi, çerçeve olmaması nedeniyle aslında U11’den daha küçük boyuttadır.

HTC U11 : 154 x 76 x 7.9 mm

: 154 x 76 x 7.9 mm LG G6: 148.9 x 71.9 x 7.9 mm

G6, elinde pek çok görev için tek elden kullanılabilen çok rahat bir cihazdır. Büyük bir telefon için hiç de fena değil.

HTC U11 biraz daha hantal olabilir, ancak iki el için çok uygundur. Kasanın kendisi, cıvıltılı kenarları ve canlı renkleri olan kalıplanmış bir cam çerçeve olan bir ‘3B sıvı yüzeyi’ ile övünüyor. Etkisi oldukça çarpıcı ve kesinlikle U11 öne çıkarın bir özellik yapar.

U11 ile IP67 (suya dayanıklılık) derecesine sahip olursunuz, bu da cihazın yarım saat kadar bir süre için 1 metreye kadar suya batırılması anlamına gelir.

LG G6, kullanıcıları cihazın su altında ve 1 metreden daha derinlerde sürekli kullanmalarını sağlayan bir IP68 derecesine sahip. LG G6 bu özelliği ile HTC U11’in bir adım önünde diyebiliriz. Ayrıca bkz: Suya dayanıklı en iyi telefonlar 2017

Her iki telefonun da parmak izi sensörü var, U11 versiyonunu home düğmesi üzerine koyarken G6 arka kameranın altında bulunuyor.

HTC U11 vs LG G6 özellikleri

LG tarafından yapılan ilginç bir karar, HTC U11‘de ve Samsung Galaxy S8 gibi diğer birimlerdeki en yeni işlemci olan Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 işlemciyi eklemektir.

LG, 821’in olgunlaşmış ve artık mühendisleri tarafından sınırlarına itilebilen bir işlemci olması nedeniyle bunun kasıtlı bir tercih olduğunu söylüyor. Bu doğru olabilir, ancak HTC’nin en son silikonunu sunmak isterseniz avantaj sağlıyor.

Kenarlardan bahsetmişken, U11’in kolları veya kanatları yine de benzersiz bir özelliğe sahiptir.

Edge Sense kullanıcıların belirli işlevleri kontrol etmek için aygıtın kenarlarını sıkmasına olanak tanır. Bu, kamerayı başlatıyor olabilir, el fenerinin yanması veya menülerde ayarlanabilecek bir dizi diğer seçenek olabilir.

Bu, daha büyük cihazları tek elden kontrol etmeyi kolaylaştıracak akıllı bir fikirdir. U11 ile ciddi zaman geçirmemiştik, ancak bunu yaptığımızda en çok dikkati çeken özellik bu olacak.

Depolama seçenekleri bu telefonlarda oldukça az, G6 32GB ve U11 64GB olacak ancak her ikisinde de bu toplamları çok daha yüksek miktarlara kadar genişletebilen Micro SD kart yuvaları bulunuyor.

Ses, yolların ayrılığını gören bir alandır. Kore’de LG G6, HD ses için dahili DAC içerir ve ne yazık ki bu model kore dışındaki ülkelerde bulunmuyor. Bunun yerine G6’nın standart bir sonik çıkışı var, ancak hayal kırıklığını hafifletmek için en azından 3,5 mm kulaklık girişi var.

HTC, U11‘de büyük ses çıkardı. Öncelikle geleneksel kulaklık bağlantı noktasını kaldırdık ve bunun yerine 3.5 mm’lik bir adaptöre USB-C koydular.

Ancak bu eski bir adaptör değil. Hayır, aynı zamanda kulaklarınıza HD ses gönderebilen bir DAC olarak da iki katına çıkar. Dolayısıyla orada bulunmak için geçerli, uygulanabilir ve avantajlı bir sebep var.

Aşağıdaki tabloda teknik özelliklerini karşılaştırdık:

Tasarım Bilgileri Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 153.9 x 75.9 x 7.9 mm Ağırlığı 163 gr 169 gr Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 5.7″ 5.5″ Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya/Toza Dayanıklılık Var Var Ekran/Gövde Oranı 78.6% 71.4% Piksel Yoğunluğu 564 PPI 543 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 5 MP, f/2.2, 1080p 16 MP Arka Kamera 13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş 12 MP, f/1.7, OIS, lazer otomatik odaklama, dual-LED flaş Kamera Özellikleri 1/3″ sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, Panorama Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo ses kaydı

Donanım Özellikleri Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 İşlemci 4 Çekirdek, (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) 8 Çekirdek, (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 540 Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM – 128 GB, 6 GB RAM Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü NFC Var Var GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS Radyo Var Yok Batarya 3300 mAh 3000 mAh Bekleme Süresi 336 Saat Konuşma Süresi 24,5 Saat Sar Değeri 0.23 W/kg (kafa) – 0.15 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar microSD, 256 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD 4.2, A2DP, LE 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler Editör Puanı 0 0 Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 24 Mayıs 2017 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Hangisinin kamerası daha iyi?

Bu günün en üst düzey akıllı telefonlarında kötü bir kamera bulmak zordur ve bu modellerden hiçbiri bu kuralın bir istisnası olmayacaktır.

LG, mükemmel fotoğraf makinesi üreten arka kamera grubunda iki adet 13mp’lık birime sahip. Cihaz HD videoyu 60 fps’de, ultra HD’yi 30 fps’de kaydedebilir ve ayrıca hareketsiz görüntüler için normal HDR desteği de vardır.

HTC, bir akıllı telefona verilen en yüksek DxOMark skoruna ve U11’in toplam 90 kadar rafineye sahiptir. Bu, OIS, UltraSpeed Otofokus ve bir f/1.2 diyafram ile donatılmış olan 12mp UltraPixel 3 kamera ile ilgilidir.

Her iki durumda da, hangi kamerayı seçtiğiniz önemli değil, her ikisi de oldukça iyi bir kamera kullanıyor.

Özet

HTC U11, üst düzey teknolojiyi benzersiz bir tasarım ile birleştiren ilginç bir cihazdır. Kenar Algılama özelliği hâlâ bilinmiyor, ancak uygulandığında bu güne gelen daha büyük telefonların kullanılması için önemli bir ilerleme olabilir. LG G6 ise Uzun boylu, kaliteli ekran, ince çerçeveler ve hızlı performans, tamamen modern ve etkileyici bir akıllı telefonu birleştiriyor. Karar sizin!