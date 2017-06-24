HTC U11 yeni kenar sıkıştırma özelliğini anlatan video yayınlandı!

En azından HTC’nin görüşüne göre, U11 için en büyük ve farklı özelliklerinden birinin Edge Sense olduğunu biliyorsunuzdur. Bu, örneğin uygulamaları başlatmak gibi belirli işlemleri gerçekleştirmek için telefonun kenarlarını sıkıştırmanızı sağlayan özelliğe verilen addır.

Bugün Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, kenar algılama işlevselliğinin yaklaşmakta olan cep telefonu modelini teşvik eden bir video yayınladı. HTC, amiral gemisi cihazının bu yönünü geliştirmenin yollarını hala düşündüğünü bilmenizi ister.

Gelecekte, Google Haritalar ve Google Fotoğraflar‘ı yakınlaştırmak, Google Takvim‘deki görünümleri değiştirmek, aramaları cevaplamak ve kapatmak, alarmları oluşturmak ve hatta YouTube’daki videoları duraklatmak için U11’nizi sıkıştırabileceksiniz. Ne yazık ki bu özelliklerin ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Bize “yol haritasında” oldukları söyleniyor. Umarım yakında piyasaya sunulacaktır.