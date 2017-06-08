HTC U11’in 6GB RAM ve 128GB hafızaya sahip modelleri geliyor

Geçen ayki duyurudan bu yana HTC’nin U11 modelinin 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanlarına sahip olacağını biliyoruz ancak bunun bazı istisnaları olacaktır. Yani, telefonun farklı bir versiyonu ile ödüllendirilecek bazı ülkeler var ve her biri 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan akıllı telefonlara sahip olacak.

HTC’nin kendisi resmi bir listesini henüz paylaşmadığı halde, Tayvanlı şirketle ilgili ünlü bilgi sızdıran bir kişi, bu pazarların bir “ön” listesini yayınlayarak yardım etmeye karar verdi. Şimdilik dokuz katılımcı var, ancak daha fazlası eklenebilir.

Dolayısıyla, HTC U11‘de 6GB RAM bulunan bir yer bulacaksınız: Çin, Tayvan, Malezya, Singapur, Hindistan, Hong Kong, Rusya, Suudi Arabistan ve Filipinler. Akıllı telefonun 6GB RAM’i, görünüşe göre sadece ikili-SIM yapılandırmasında olacaktır. Ortadoğu’daki bazı ek ülkeler, aynı zamanda belirli (henüz ismi belirtilmemiş) Afrika ülkeleri de bu modeli alabilir. Yine de, bölgelere bakıldığında, daha belirgin olan 6 GB RAM’li U11, asla Avrupa’da veya Amerika’da resmi olarak sunulmayacaktır.