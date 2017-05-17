HTC U11’in Edge Sense sıkıştırma özelliği “kullanışlı mı” diye sorduk

Böylece, HTC nihayet 2017 amiral gemisi olan HTC U11‘i duyurdu. “Parlaklık için sıkın” sloganıyla öne çıkan bir pazarlama kampanyasıyla, “Bu ne hakkında?” Diye merak ettik.

U11, kullanıcı metal çerçevesini sıktığında algılayabilir ve bu gerçekleştiğinde önceden ayarlanmış bir uygulama başlatabilir. İki jest var – hızlı bir sıkmak ya da sıkarak tutmak. Neyin lanse edildiğine gelince, kullanıcıya kalmış. Buna ek olarak, fotoğraf makinesinin deklanşörü, sanal deklanşör anahtarını gibi basmak yerine bir sıkıştırma ile etkinleştirilebilir. Bu özelliğe Edge Sende denir.

Ancak bu, kullanıcı ilk kez telefonunu açar açmaz unutacak olan gerçekten yararlı bir özellik mi yoksa yalnızca bir hile mi dersiniz? Konuyla ilgili görüşünüzün ne olduğunu soran ve sonuçlanan bir anketi açıklıyoruz.

HTC Edge Sense: yararlı mı, hile mi?

Kesinlikle hile – 28.13% (368 oy)

Denemeden karar veremem – 42.05% (550 oy)

Kullanışlı – 29.82% (390 oy)

Sonuçlar yukarıdaki gibi. Anlaşılan beğenmek ile beğenmemek arasında kalınmış fakat büyük bir çoğunluk ise denemeden karar vermeyeceğini söylüyor ve bu da çok doğru bir karar olurdu. Not: İlerleyen günlerde anketi tekrarlacağız.