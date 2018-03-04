Her ne kadar mobil bölümü Google’a satılmış olsa da HTC adı ile akıllı telefonların gelmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu iddialar içerisinde yer alan ilk model HTC Desire 12 modeli olmuştu. Yeni amiral gemisi serisi modellerinin en uygun fiyatlı telefonu olarak ortaya çıkan akıllı telefonların hemen ardından şimdi ise serinin amiral gemisi modeli olan HTC U12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Üstelik bu kez telefonların özellikleri, markaya oldukça yakın olduğu bilinen LlabTooFer tarafından geldi. Geliştirici, daha öncede HTC akıllı telefonları için paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımların büyük ölçüde doğruyu yansıttığı da görülmüştü. Şimdi ise yeni model hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığını görüyoruz. Hemen yeni akıllı telefonlar için ortaya atılan iddialara geçelim.

HTC U12 Nasıl Bir Akıllı Telefon Modeli Olacak?

Ünlü geliştirici tarafından gelen bilgilere bakacak olursak HTC U12, iddialı bir akıllı telefon olarak yoluna devam edecek. Öncelikle yeni modelin sistem özelliklerinde amiral gemisi serisi yönünü devam ettireceği görülüyor. Bunun için son dönemin en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 845 modeli işlemcilerin tercih edileceği belirtiliyor.

Yeni işlemciler amiral gemisi modelinin işaretlerini gösteren ilk adım olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında telefonların tam 6 GB RAM bellek kullanacağı ve RAM teknolojisinin de LPDDR4 olacağı yönünde bilgiler paylaşılmış durumda. Sadece bu bilgileri değerlendirdiğimiz zaman bile yeni akıllı telefonların, seriye yeniden güç getireceği yorumunu yapabiliriz.

Özelliklere devam ettiğimiz zaman HTC U12 akıllı telefonlarının, çift arka kamera kullanacağı bilgisini görüyoruz. 12 MP ve 16 MP olmak üzere çift arka kamera kullanımı yapılacağı ve Sony lenslerinin kullanılmaya devam edeceği açıklanmış durumda. Ön kamera kısmında ise eski seriden bir fark sunulmayacak ve 8 MP değerinde ön kamera göreceğiz.

Ekran kısmına geçildiği zaman ise 5.99 inçlik bir ekran görüleceği ve bu ekranların çerçevesiz tasarımlara uygun olarak geleceği yönünde bilgiler var. Çözünürlük değeri için verilen bilgi ise QHD+ olarak açıklandı. 3420 mAh değerinde bataryaları ve IP68 sertifikası ile dayanıklılık konusunda da son dönemin iyi modellerinden biri olacak olan HTC U12, Sense 10 arayüzüyle beraber gelecek.

Tüm bu iddialar geliştirici tarafından paylaşılan özellikler. HTC U12 akıllı telefonlarının bu özelliklerle beraber gelmesi demek, Google sonrasında markanın adının devam edeceği demek.

Öyle ki amiral gemisi iddialı bir akıllı telefon pazara sokulmak istenecek. Google’ın bu konuda ne kadar etkili olacağı ya da ne kadar değişikliğe gideceğini zamanla göreceğiz. Ancak şimdiden bu serinin tanıtım tarihinin Nisan ayı olduğu yönünde bilgilerde gelmeye devam ediyor. Her yönüyle iddialı telefonlar göreceğimiz kesin.