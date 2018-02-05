HTC U12 İlk Kez Görüldü! (Video)

HTC U12 geçtiğimiz hafta yerel bir taşıyıcının düzenlediği 5G tanıtımı sırasında Tayvan’da habersiz şekilde sergilendi.

HTC, MWC 2018’de yeni bir amiral gemisi telefonu çıkarmayı planlamıyor olabilir. Ancak şirket kesinlikle en az bir tane yeni üst düzey cihaz üzerinde çalışıyor.

Ne yazık ki, HTC habersiz tanıttığı telefonunun üst kenarını ve alt kenarını kapadı ve böylece tasarımına doğru bir şekilde bakamadık. Her neyse, güvenilir sızıntı uzmanı Evan Blass’a (diğer bir deyişle @evleaks) göre HTC U12‘nin kod adı HTC Imagine olacak. Söylemeye gerek yok ama bu model geçen yılki HTC U11 amiral gemisinin devam modeli olacaktır.

Görülebildiği kadarıyla iddia edilen HTC U12 / Imagine, muhtemelen 6 inç ve 18:9 en-boy oranı ile çerçevesiz bir ekrana sahip (mevcut HTC U11 Plus modeline benzer şekilde). Telefon 809.58 Mbps hızında indirme sağlama yeteneğine sahip olarak etkinlikte anlatıldı. Bu neredeyse 1 Gbps (saniyede 1 Gb). Büyük olasılıkla U12‘nin Qualcomm’un yeni Snapdragon 845 işlemcisi ile güçlendirilmesi gerçeği sayesinde, 1.2 Gbps’ye kadar indirme hızlarını destekleyen bir Qualcomm X20 LTE modem içerdiğini anlayabiliriz.

Tayvan medyasından Sogi’ye göre HTC‘nin yeni akıllı telefonunun bu yıl ilan edileceği açıklandı. Bildirildiğine göre şirket telefonun adını açıklamayı reddetti, bu yüzden HTC U12 olarak piyasaya sürülecek olup olmadığı da henüz belli değil. Bununla birlikte HTC‘nin bizim için telefon tasarımında ne sakladığını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Gelişmelerden anında haberdar olmak için site bildirimlerini açmayı unutmayın.