HTC U12 Life İnceleme

HTC U12 Life telefonu daha öncesinde çıkmış olan HTC U12 Plus‘ın düşük maliyetli bir versiyonu gibi değerlendirilebilir. Ancak zirvedeki telefonlarla yarışamaz özelliklere sahiptir. Diğer telefona göre daha incedir, kamera kurulumu daha farklıdır ve arka tarafı cam kaplama olduğu halde plastik gibi hissedersiniz. Aslına bakarsanız bütün özellikleri alt seviyededir.

Üst düzey bir modelin korkutucu fiyatından çekinerek daha az özellikte bir telefon almak isterseniz bu telefon sizler için ideal bir seçenek olacaktır. Yaklaşık olarak 390 Dolar civarı bir fiyatla karşınıza çıkmaktadır.

Honor 8X, Moto G6 Plus ve Nokia 7.1 gibi akıllı telefonların hepsi HTC U12 Life modelinden daha yüksek kalitededir. Yine de HTC’nin az çok geliştirilmiş kamera sistemine sahiptir. Ayrıca şunu unutmamak gerekmektedir; piyasada ki 250 Dolar civarında olan hemen her telefonda üst düzey özellikler beklememelisiniz.

Eğer bir Motorola veya çentikli bir telefon istemiyorsanız, bu telefon oldukça makul bir seçenektir.

HTC U12 Life telefonunun satış yapması bekleninlen en önemli özellikleri ekran ve makul bir fiyata göz alıcı bir görsel tasarım,dır. Ekran boyutu 6 inç büyüklüğündedir. Çentik bulunmayan telefonun 18:9 oranında ekran gövde boyutu vardır.

Diğer önemli özellikler arasında 16MP ve 5MP sensörlü çift arka kamera kurulumu bulunur. 64 GB depolama alanına sahiptir. HTC U12 Life’ın ayrıca bir parmak izi tarayıcısı ve bir kulaklık jakı vardır.

Sipariş vermeden önce tasarımla ilgili beklentilerinizi gözden geçirmenizde fayda vardır. Bir çok yeni amiral gemilerinde ki arka tarafının cam kaplama olması gibi HTC U12 Life’ın arka yüzeyi cam ile kaplıdır. Ancak daha çok plastik gibi hissettirmektedir.

Telefonda, Nokia 7.1’de de görüldüğü gibi nispeten yeni bir Qualcomm işlemci olan Snapdragon 636 yonga seti bulunuyor. Bununla birlikte, HTC U12 Life rakiplerine göre daha yavaş performans göstermektedir. Bu da günlük kullanımlarda biraz sıkıntı yaşatabilir.

Tasarım

2018 yılında online sipariş edilen telefonlar için verilen ekran boyutunun hissedilen boy ile alakası olmadığı anlaşıldı. Eski kurala göre 6 inçlik devasa ekrana sahip bir telefonun gerçekten büyük olması gerekirdir.

Ancak bu durum değişti. Büyük ekran inç sayısına göre değerlendirilmez. Örneğin 18: 9 ekranın yanı sıra çentiğe sahip olması daha küçük hissedilmesine sebep olmaktadır.

HTC U12 Life standart 18:9 oranlı bir telefondur. Ancak 16:9 orana sahip, 5.5 inçlik bir telefona benziyor. Çok büyük değildir ancak Motorola One veya Nokia 7.1’den daha büyüktür. Fiyatı, sırtı cam veya metal kaplama olan telefonlar için standart olarak değerlendirilebilir.

Yapısı itibari ile rekabetçi bir ürün olmadığı için. Görünüş itibari ile daha hoş karşılayabilirsiniz. HTC U12 Life’ın arka kısmında iki bölgeli bir stil var. Üst kısmı ultra parlak ve biraz renkli cam gibi görünüyor. Ayrıca telefon iki renk seçeneğinde gelmektedir. Koyu mavi ve pempe (HTC bu rengi Twilight Purple olarak adlandırmaktadır.).

HTC U12 Life’ın sırtının yaklaşık üçte ikisi de parlak değil. İnce dokulu çizgiler arka tarafına ayrı bir hava katmaktadır. Ayırt edici bir görünüm sağlamasının yanı sıra bu desenler pratik biraz pratiklik sağlar. Parmak izlerini daha az görünür yaparlar ve sıra dışı bir his verirler. Amaç, HTC U12 Life’ın sade camdan başka bir şey gibi hissetmesini sağlamaktır ve bunu çoğunlukla başarırlar.

HTC U12 Life telefonunun USB-C şarjı, 64 GB‘lık sağlam bir depolama ve arka parmak izi tarayıcısı var. Tarayıcının parmağı okuması standart okuyuculara göre biraz yavaştır. Ama yine de güvenilir ve oldukça hızlıdır.

3,5 mm’lik kulaklık girişi olan bu telefona sahip olmak olmayanlara göre avantaj sağlayabilir. Bir çok büyük telefon üreticisi kulaklık girişini yeni telefonlarında kaldırmasına rağmen HTC şirketi bunu sürdürmeye devam etmektedir.

Ekran

HTC U12 Life telefonunun 18:9 oranında 6 inçlik bir ekranı bulunmaktır. Çentik yok yani 1000 dolarlık telefonlarla karşılaştırmayın. Çektiğin olmaması sizin için önemli bir hal almasın sonuçta üst tarafında oldukça büyük bir açıklık vardır. Bu durum telefonu daha büyük alana sahipmiş gibi gösterir. Ancak telefonun ön tarafı yaklaşık olarak %80 ekran oranının biraz altındadır.

Tabii ki, çoğunlukla oyun ve video oynaıtımı olarak telefon arıyorsanız, bir çentiğin olması işe yaramaz. HTC U12 Life’ın ekranı büyüktür ve OnePlus 6 ile aynı ekran genişliğine sahiptir.

Keskinlik de iyidir. Çözünürlük 1080×2160 pikseldir ve OLED yerine bir LCD olduğundan, alttaki piksel yapısının neredeyse hiç bir iz yoktur. Küçük yazı tipleri, gözlerinizi panele kadar yaklaştırırsanız daha net gözükebilmektedir. Renk performansı da iyidir.

Yine de nispeten az Ayarlar kontrolü bulunmaktadır. Rakiplerin çoğu doğal ve canlı profiller sunar, ancak burada fazla bir seçenek bulamazsınız. Ayarlar’da yalnızca bir renk sıcaklığı kaydırıcısı var.

HTC U12 Life telefonunda oldukça basit Otomatik parlaklık ayarı vardır. Bu seviyedeki çoğu telefon manuel kontrol moduna geri dönmeden arka ışık seviyesini ayarlamanıza izin veren, özelleştirilebilir otomatik parlaklığa sahiptir.

Batarya Ömrü

HTC U12 Life telefonunun 3,600mAh bataryası vardır. Devasa yada küçük değildir. Ayrıca dış kullanım performansı büyük ölçüde bu uygun performanstadır.

Uzun bir oyun deneyimi ya da YouTube’un ‘sonraki video’ düğmesine birkaç kez basmak gibi çok fazla kullanım yapıyorsanız, batarya ömrü haliyle kısa olacaktır. Kısa bir sürede %15-20 oranında şarj azalacaktır. Ancak bu şekilde kullanmazsanız gün boyunca batarya ömrü sizleri idare edecektir.

Tamamen anekdot olarak, HTC U12 Life, Honor 8X‘ten daha az sürecek bir bataryaya sahip gibi görünüyor. Ancak Moto G6 Plus‘dan daha kısa sürede de bitmez. Standart video testimizde elde edilen sonuçlar beklenildiği gibi sonuçlanmıştır. 90 dakika maksimum parlaklıkta 720p video oynatmak %25 oranında şarj kaybetmiştir.

Ancak gerçek hayattaki testlerde ve daha soyut bir video kıyaslamasında U12 Life telefonu HTC U11 Life‘dan daha yüksek bir performans sergiliyor.

USB-C bağlantı noktası ile şarj edersiniz ve hızlı şarj desteği bulunmaktadır. Bununla birlikte kablosuz QI desteği yoktur.

Kamera

16MP ana kamera ve derinlik sensörü olarak işlev gören ikincil 5MP kamera kurulumuna sahiptir. İkincil kamera arka planı bulanıklaştırmak için bir sahnenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturur.

Benzer fiyatlı bazı telefonlar sadece 2MP derinlik sensörüne sahiptir. Bir fark olarak bu derinlik sensörü başarılı bir şekilde bulanıklaştıracak sahnelerde yüksek performans sergilemiştir. Donanım iyi olsa da, yazılım parçaları biraz eski moda özellikler taşımaktadır.

Bu telefonda diğer modellerde olan modern HDR modu yoktur. Bu seviyedeki telefonların çoğu HDR optimizasyonunun ne zaman gerektiğine ve hangi dinamik aralık optimizasyonunun uygulanacağına karar veren bir Otomatik HDR ayarına sahiptir.

Burada HDR’yi manuel olarak etkinleştirip devre dışı bırakmanız gerekmektedir. HDR modu güçlüdür, ancak sadece küçük bir ayar gerektirmesi pratik değildir. Ayrıca görüntüyü yakalamak ve işlemek için 2-2,5 saniye sürmesi çok yavaş hissettirebilir.

HDR’yi kapattığınızda kamerası hızlıdır, ancak aynı zamanda karışık aydınlatma sahnelerinde oldukça fazla pozlamaya sahip olabilirsiniz. HDR aynı zamanda kontrastı çok düşürür, bazı görüntüleri oluşturması zaman alır.

HDR modu ayrıca gece dinamik alan çekimlerinde ve görüntü parlaklığını arttırmakta etkilidir. HDR’yi ne zaman kullanacağınızı ve ne zaman devre dışı bırakacağınızı öğrenmelisiniz. Bu sayede HTC U12 Life’dan harika görüntüler elde edersiniz.

Bazı önemli ekstralar video modunda da eksiklik göstermektedir. Telefonda stabilizasyon ayarlaması yok gibi görünmektedir. Bu yüzden video her zaman saniyede 30fps 1080p de oldukça sıkıntılı gözükecektir.

Genel Değerlendirme

Önceden HTC U11 Life gibi, U12 Life standart ayarlara sahip değildir. Yapısı itibariyle rekabetlerde çok az üst düzeydedir ve aynı zamanda çentik yoktur. Elbette bu özelliklerin olmaması bazı insanlar için beklentileri karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Önemli düzenlemeler ve özellikleri nedeniyle daha yüksek beklentileri karşılayamamaktadır.

Telefon, aynı özelliklere sahip rakiplerden biraz daha yavaş uygulama yükler gibi görünmektedir. İyi bir Otomatik HDR kamera modunun olmaması fotoğrafçılık ve çok yönlülüğü için büyük bir kayıptır. Ama yine de yüzlerce üst düzey bir modelden beklenilen istekleri karşılayabilir.