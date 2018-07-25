HTC U12 Life Özellikleri İlk Kez Ortaya Çıktı

HTC‘nin “Imagine Life” sloganı altında yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bildirildi. Modelin adı HTC U12 Life olacak gibi görünüyor. Çünkü U12’nin kod adı Imagine idi. Geçen yıl U11 Life modelinin bazı öğelerini ödünç alan U11 Life modeli ile şirketten aynı hamleyi görmüştük. Ancak isim gerçek amiral gemisi özelliklerinden ziyade pazarlama için yapılmıştı.

Bu yılki Life modeli daha canlı olacak. Çözünürlük açısından telefon aslında geri gitmiş olsa da U12 + ile aynı boyut ve en boy oranı olan 1080 x 2160px çözünürlükte (18:9) 6 inç ekrana sahip olacak.

Benzer şekilde yonga seti sekiz Kryo 260 çekirdekli (sırasıyla Cortex-A73 4x Gold ve A53 4x Silver) bir Snapdragon 636 olacaktır. Telefonun bellek cephesinde 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve microSD yuvası desteği bulunacak.

U12 Life‘ın arkasında 4K video kaydetme kapasitesine sahip 16MP + 5MP çift kamera bulunacak. Çift selfie kamerayı sunmayacak bu model buna karşın daha yüksek bir çözünürlük modülü bulunan 13MP bir selfie kamerayı flaşı ile beraber elde edecek.

Diğer detaylar arasında 14nm yongaseti ile uzun bir kullanım süresi sunması beklenen 3600mAh bir pil kapasitesi ve ayrıca bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Su yalıtımı hakkında bir bilgi yok ama büyük olasılıkla bulunacağını düşünüyoruz. Çünkü U11 Life IP67 su geçirmezlik derecesine sahipti.

HTC U12 Life Çıkış Tarihi ve Fiyatı

U12 Life‘ın ne zaman tanıtılacağı veya ne kadara mal olacağı hakkında bir bilgi henüz yok. Geçen yılki telefon 350 $ ‘dan satışa çıkmıştı ve bu da makul bir tahmin olacaktır.