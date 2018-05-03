HTC U12 Plus Çıkış Tarihi Belli Oldu!

HTC, yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U12 Plus çıkış tarihini bugün doğrulamış olabilir. HTC Almanya tarafından paylaşılan bir görüntüye göre U12 Plus 23 Mayıs’ta açıklanacak.

Tayvanlı şirket olayı duyurmanın ilginç bir yolunu seçti çünkü görüntüde akıllı telefona takılan tüm bileşenler gösterildi. U12 Plus‘a ait olup olmadıklarını kesin olarak söyleyemeyiz ancak duyurunun farklı bir cihaz içerme olasılığı çok düşük.

Bugün erken saatlerde yayınlanan twit şöyle diyor:

“Bir başyapıt, parçalarının toplamından çok daha fazlasını elinde bulunduruyor… 23 Mayıs’ta size göstereceğiz.”

Ein Meisterwerk, das Ganze, birgt viel mehr als die Summe seiner Teile…mehr zeigen wir Euch am 23. Mai. pic.twitter.com/69zyDoNlmV — HTC DACH (@HTC_de) May 3, 2018

Bu yıl başlatılan diğer tüm amiral gemileri gibi HTC U12 Plus da 6GB RAM ve muhtemelen 128GB dahili bellek ile eşleştirilmiş güçlü bir Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile donatılmış olacak.

Geçen hafta gelen canlı görüntüler sayesinde artık akıllı telefonun ayna benzeri bir cam kaplaması olacağını biliyoruz. Ancak HTC‘nin amiral gemisinde çentik olmayacak. Beklendiği gibi U12 Plus çift arka kameraları ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünü içerecek.

HTC U12 Plus 3,5 mm ses jakı içermez bu nedenle alt tarafta bulunan USB Type-C bağlantı noktası ile kulaklığınızı takmanız gerekecek. U12 Plus‘ın ne kadara mal olacağını bilmek şu an için mümkün değil. Ancak muhtemelen tüm HTC amiral gemileri gibi pahalı olacaktır.