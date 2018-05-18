Mobil birimin Google çatısı altına girmesinin ardından daha fazla telefon tanıtmaya başlayan HTC, eski günlerine geri dönmek için önemli adımlar atıyor. Kısa süre önce markanın uygun fiyatlı bir akıllı telefon modelini satışa çıkardığını görmemiz bu konuda en önemli adımların işareti. Bunun hemen sonrasında yeni akıllı telefon sınıfı olarak kripto para odaklı olarak bir modelin daha duyurusunu gerçekleştiren markanın, şimdi ise HTC U12 Plus üzerinde çalışmaları devam ediyor.

Amiral gemisi serilerine dahil olacak olan HTC U12 Plus akıllı telefonlarının ne gibi özellikleri olacağı konusunda ise sürekli yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu noktada modelin renk seçeneklerinin ortaya çıktığını da söylemek gerekiyor.

HTC U12 Plus Hangi Renklerle Gelecek?

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olması beklenen HTC U12 Plus serisi için ortaya çıkan son bilgi olarak değerlendirebileceğimiz renk seçeneklerinin de yeni modelin ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Öyle ki yeni akıllı telefon modelinin 3 yeni renk seçeneği sunması ve bu renkler içerisinde özel bir seri olması bekleniyor.

Renkler için iddialarda siyah, saydam ve kırmızı seçeneklerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu üç ana rengin dışında daha önceden ortaya çıkan bir başka rengin ise altın sarısı rengi olduğunu da ekleyelim. Böyle değerlendirdiğimiz zaman HTC U12 Plus akıllı telefonlarının toplamda 4 renk seçeneğinin bulunacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Snapdragon 845 amiral gemisi serisi işlemcileri, 6 GB RAM bellek miktarları ve 128 GB depolama alanlarıyla beraber amiral gemisi sınıfına dahil olacak olan HTC U12 Plus akıllı telefon modelinin fiyatının ise 800 dolar gibi bir rakam olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelinin tanıtımından hemen sonra tüm detaylarını paylaşacağız. İddialı model için detayların neler olacağını merakla bekliyoruz.