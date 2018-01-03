Yeni Yılın ilk günleri tipik olarak yeni sızıntılar için verimlidir ve 2018 yılında bir istisna olmaz. HTC‘nin biri ilk çeyrekte, U12 adında yeni bir amiral gemisi olmak üzere iki cihaz tanıtması bekleniyor.

İlk iddialar ortaya çıktı, bazı söylentiler 4K çözünürlüğü ve üç tarafının çerçeveler olmayacağını gösteren büyük bir görüntü ortaya çıkardı.

Resim, telefonda bir güç düğmesi ve sağ tarafta bir sesli rocker olacağına işaret ediyor. En yeni HTC telefonlarında olduğu gibi 3,5 mm’lik ses çıkışı eksikken, USB bağlantı noktası alttaki tek şey.

Parmak izi tarayıcısı büyük olasılıkla arkada olacak. HTC U12, muhtemelen Edge Sense‘e sahip olacak ve sıkıştırma işlemleri ile bazı fonksiyonları yerine getirecek. Diğer söylentiler arasında Snapdragon 845 ve arkadaki çift kamera gibi özellikler yer alıyor.

Bu arada telefonun iPhone 8 tasarımına benzediğini de söylemem gerekir.