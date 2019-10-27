Dünyanın En iyi Sanal Gerçeklik Gözlüğü HTC Vive Cosmos VR – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon pazarında çok fazla bir sesi olmayan HTC, farklı ürün dallarına odaklanıyor. Şimdi ise HTC Vive Cosmos VR sanal gerçeklik gözlüğünü portföyüne bir ürün daha ekledi. Valve Corporation ile işbirliği içinde olan akıllı telefon üreticisi, Vive markası ile birlikte bir VR gözlük seti ortaya çıkardı.

Kısa bir süre önce ismi duyulan ürün, ilk olarak ABD pazarında piyasaya sürüldü. Şimdi ise Asya pazarına geldi. HTC’nin Vive serisin Vive Focus ve Vive Pro gibi birçok ürün var. Bunlara ek olarak yeni HTC Vive Cosmos bazı önemli özellikleri ve geliştirmeleri bir araya getiriyor.

Daha yüksek kaliteli ekran, azaltılmış piksel boşlukları, tamamen yeni bir takip sistemi ve Vive Reality System gibi değişikliklere sahip olacağız. En önemli yükseltme, altı kamera sensörünü içeren yeni Vive Tracking System oluyor. Bu sensörler ortam ışığına ve hareketine göre hareketi ölçer. Geniş görüş alanı (FoV) ve altı serbestlik derecesi (6DoF) sayesinde, HTC Vive Cosmos, doğru iç-dış mekan izlemesi sunar.

VR Kulaklık ayrıca 1.440×1.700 piksel çözünürlük sağlayan her göz için 3.4 inç LCD ekrana sahip. Bunlar birleştirildiğinde 2.880×1.700 piksel çözünürlük sağlıyorlar. Şirket ayrıca, Vive Cosmos’ta birinci nesil HTC Vive kulaklığına kıyasla %88 daha yüksek çözünürlükte olduğunu iddia ediyor.

Vive Cosmos ayrıca Vive Reality System adlı yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip. Tamamen yeni yazılım arayüzü, kullanıcıların uygulamalara daha sorunsuz bir şekilde göz atmalarını ve erişmelerini sağlar. HTC Vive Cosmos, VR destekli bilgisayarlar için tasarlanmıştır.

Bir başka ilginç değişiklik, şimdi flip-up sistemi bulunan tasarım segmentinde. Bu, sanal gerçeklik ile gerçeklik arasında geçiş yapabileceğiniz anlamına geliyor. Fiyatı biraz pahalı. Kabaca 699 dolar civarında bir fiyat etiketi var.