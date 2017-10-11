HTC, Vive Eclipse adı verilen yeni VR kulaklık üzerinde çalışıyor

Görünüşe göre HTC yeni bir Sanal Gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Tayvanlı şirket Yeni Zelanda‘da Vive Eclipse adlı bir ürün için bir marka patenti aldı.

Vive Eclipse‘in VR kulaklık setinin temelini oluşturan şey, ürünün “bilgisayar simülasyonlu gerçeklik için kafaya takılan bir ekran” olduğunu söylediği ticari marka uygulamasıyla birlikte verilen açıklamadır.

Şu anda Vive Eclipse hakkında çok şey bilinmiyor, ancak umarım sonraki haftalarda bunun hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bu arada dün Nokia’nın VR ürününü sonlandırdığı haberini de buradan okuyabilirsiniz.