Akıllı telefonlardan istediğini alamayan HTC, sanal gerçeklik alanına yönelmeye devam ediyor. İlk olarak bu alanda HTC Vive modeliyle beraber kullanıcıların karşısına çıkan marka, şimdi ise HTC Vive Pro modeliyle karşımıza çıktı. CES 2018 fuarında tanıtılan HTC Vive Pro serisi sanal gerçeklik gözlükleri ise bir hayli ilgi çekmeyi başardı. Sektörde yeni bir dönem başlatacak olan yeni sanal gerçeklik gözlüklerinin özelliklerine geçelim.

HTC Vive Pro Tasarımı Yenilendi

HTC Vive Pro serisinin bağımsız özelliklerine geçmeden önce, modelin tasarımından söz etmek gerekiyor. HTC Vive Pro serisi tasarım kısmında önemli bir iyileştirme ile geliyor. Tamamen mavi renk tasarımına sahip olan serinin, ön yüzünde sensör alanları gibi boşluklardan oluşturulmuş bir tasarımı var.

Bunun yanında kask bölümü içinde arka ve üst kasnaklar olduğu gibi korunmuş. Ek olarak gözlüklere entegre olan kulaklıklarında kask bölümünde yer aldığını belirtelim. Tam kulak kısmına denk gelen kulak üstü kulaklık modellerinin dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdığı görülüyor.

HTC Vive Pro Özellikleri

Tasarım kısmında önemli yeniliklerin yapıldığı ve daha renkli bir hale getirildiği görülen HTC Vive Pro, özellikler kısmında da başarılı bir grafik çiziyor. Modelin içerisinde yer alan entegre ekranların, başka bir cihaza olan bağımlılığı en aza indirdiğini görüyoruz. OLED ekranları sayesinde tek göz için 1400 X 1600 çözünürlük değerine sahip olan HTC Vive Pro, 615 ppi değeri sayesinde en iyi sanal gerçeklik deneyimini sunuyor.

Yeni modelin toplam çözünürlük değeri ise %78 oranında daha başarılı olarak gösterilmekte. Serinin daha net görüntü sunmasının yanı sıra sanal gerçeklik deneyimini de üst seviyeye çıkardığı görülüyor. Genel görüntü desteği konusunda yüksek çözünürlüğün artısını görebiliyorsunuz.

Yine oda takibi özelliğini kullanan ve bunun için 4 farklı istasyonu destekleyen HTC Vive Pro, dahili kulaklıklarla beraber ses içinde ekstra bir cihaz istemeyen seri, beraberinde kontrol kumandalarıyla beraber de geliyor. Fakat kontrol cihazlarının ve oda takip istasyonlarının harici olarak satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Bunun için daha detaylı bir açıklama yapılması gerekecek.

HTC Vive Pro Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Steam VR 1.0 ve 2.0 sürümleriyle uyumlu olarak gelecek olan yeni sanal gerçeklik başlıklarının, ne zaman satışa çıkacağı konusunda bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Yeni seri sanal gerçeklik başlıklarının muhtemelen önümüzdeki ay satışa çıkacağı düşünülüyor.

Fakat yeni modelin fiyatı konusunda ve en önemlisi de paket içeriği konusunda da bir bilgi yok. Paket içeriğinin yeterli olmaması HTC’nin satışlarını doğrudan olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar için yapılacak olan resmi açıklamaları takip etmek gerekecek. Ay sonuna kadar serinin tüm özelliklerinin ve fiyatlarının belli olması bekleniyor.