HTC Vive Video Uygulamasını Tanıttı

Daha önce Oculus ve PlayStation VR için video bölümleri görmüştük ve şimdide HTC firması sanal başlığını bu yönde geliştirmeye karar verdi. Vive Video, çevrenizi gerçekçi bir tiyatroya ya da dikkat dağıtıcı bir şeyler olamdan izleyebileceğiniz bir sinemaya çeviriyor. Her türlü medya ortamını da desteklemekte: 2D, 3D, 180 derece veya tam 360 derece. Ayrıca konumsal sensörler sayesinde, kullanıcılar kendilerini çevreleyen videolarda dolaşabiliyor ve perspektiflerine uyum sağlayarak izleyebiliyorlar.

Vive sahipleri zaten Vive Ev Sineması uygulamasına ve daha bir çok üçüncü parti video uygulamalarına sahiptiler. Vive Video uygulaması Viveport uygulama mağazasından indirilebiliyor ve yanında The Invasion! isimli 360 derece video ile birlikte geliyor.