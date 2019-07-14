HTC Wildfire E Akıllı Telefonu Geliyor

HTC akıllı telefon dünyasının iddialı markalarından biri olarak karşımıza çıkmıştı. Android işletim sisteminin en iddialı akıllı telefonlarından biri konumundayken son dönemlerde bulunduğu konumu kaybeden HTC, yeniden eski günlerine dönmek adına yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor. Markanın bu noktada son seri akıllı telefonlarının HTC Wildfire E modeli olması bekleniyor.

İddialı özellikleri yerine fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen HTC Wildfire E akıllı telefonlarının özelliklerine ilişkin bazı detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Buna göre giriş seviyesi bir akıllı telefon bizleri bekliyor.

HTC Wildfire E Nasıl Bir Model Olacak?

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre HTC Wildfire E akıllı telefonlarının 5.45 inçlik bir ekranı bulunacak. Yeni nesil akıllı telefonların ekran kısmında 5.45 inçlik bir panel kullanılacak ve bu panelin IPS teknolojisinde olduğunu göreceğiz.

Bunun dışında çözünürlük kısmına geçtiğimiz zaman ise HD+ çözünürlük değeri bizleri karşılayacak. Özellikle son dönem akıllı telefonlarında yer alan 18:9 ekran oranının kullanılması da yine bir artı nokta olarak karşımıza çıkacak.

Ekran kısmında ortaya çıkan bu bilgilerin dışında HTC Wildfire E akıllı telefonunun 2 GB RAM bellek miktarına sahip olan standart bir seri olması bekleniyor.

Standart bir seri olarak gelecek akıllı telefonun arkasında 13 MP + 2 MP değerinde çift kamera olacak. Çift arka kameranın biraz daha başarılı çekimler için katkı sağlaması bekleniyor.

Bunun dışında ön kısımda ise standart bir seri sunulacak. Çentik alanının kullanılması beklenen telefonun ön kısmında 5 MP değerinde bir kamera bulunacak. Giriş seviyesi kameranın özelliklerinin neler olacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.

Serinin içerisinde yer alacak olan işlemcilerin neler olacağı ve bu işlemci modellerinde yapay zeka kullanımının bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Bunlar için de yine gelecek açıklamaları takip etmek gerekiyor.

Özellikle işlemcinin fiyat kısmına ne kadar etki edeceği de merak edilen başka bir detay. Şu an için bu modelin ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgileri elde edemediğimizi de belirtelim.