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HTC Wildfire E3 Tanıtıldı – İşte Özellikleri

HTC köklü bir akıllı telefon üreticisi ve geçmiş yıllarda oldukça popüler ürünlerini görmüştük. Son zamanlarda Apple, Samsung, Xiaomi gibi markalar ile yarışamasa da pes etmedi ve bugün yeni bir telefon lansmanı yaptı. Dört kameralı, büyük bir bataryalı ve Mediatek yonga işlemcili giriş seviyesi bir akıllı telefon olan HTC Wildfire E3'ü piyasaya sürdü.

Selin Polat

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HTC Wildfire E3 Tanıtıldı - İşte Özellikleri

HTC‘nin geçmişte görkemli günleri olduğunu biliyoruz. Marka pes etmedi ve bugün yeni bir telefon lansmanı yaptı. Dört kameralı, büyük bir bataryalı ve Mediatek yonga işlemcili giriş seviyesi bir akıllı telefon olan HTC Wildfire E3‘ü piyasaya sürdü.

Wildfire E3, 2.0GHz’de çalışan sekiz çekirdekli CPU ile Helio P22 platformunda çalışıyor. 3/4 GB RAM ve iki depolama seçeneği nulunuyor. 64 GB veya 128 GB, bir microSD yuvası aracılığıyla 128 GB’a kadar harici hafıza seçeneği de bulunuyor.

Telefonun ekranı, HD + çözünürlüğe sahip 6.5 ” LCD panelden oluşuyor. Ön tarafta parmak izi tarayıcısı için yer yok, bu yüzden sensör arkaya konumlandırılmış.

Arka kısımdan bahsetmişken, ana kamera kurulumu şöyle; 13 MP ana lens, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve biri makro görüntüler, diğeri portre fotoğrafları için olmak üzere iki adet 2 MP sensör ile dörtlü kamera sistemini tamamlıyor. Ön tarafta yer alan kamera ise bir su damlası çentiğinin arkasına gizlenmiş 13 MP çözünürlüğündedir.

Telefon, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen 4.000 mAh pil ile birlikte geliyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 4.2, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac hem 2,4 GHz hem de 5 GHz frekanslarında, Çift LTE desteği bulunur. İşletim sistemi Android 10’dur.

HTC Wildfire E3 iki renkte mevcuttur – Mavi veya Siyah. Şu anda Rusya olmak üzere kısaıtlı ülkelerde listeleniyor, ancak fiyatlandırma ve kullanılabilirlik henüz açıklanmadı. Ülkemizde ise satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.

HTC Wildfire E3‘ün tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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