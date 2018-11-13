HTC Yeni Bir Orta Seviye Telefon İle Geliyor!

HTC, akıllı telefon modellerindeki geçmiş yıllarda karşılaştığı sorunlara odaklandı. Sorunları azaltmak için şirket yalnızca premium telefonlara odaklanarak yıl boyunca üretim yelpazesini azalttı. Buna rağmen şirket ara ara bazı orta düzey akıllı telefonlar çıkarmaya devam etti. Ayrıca Snapdragon 435 destekli yeni bir orta seviye HTC telefon hakkında sızıntı haberler ortaya çıktı.

Söz konusu akıllı telefon Wi-Fi İttifakı (Wi-Fi Alliance) sayesinde tespit edildi. Görüntülenen belge, HTC 2Q720000 adına sahip bir akıllı telefon modelini ortaya çıkardı. Wi-Fi sertifikası genellikle yakın bir zamanda piyasaya sürülecek olan telefonları açıklar. Bu yüzden bu HTC’nin cep telefonunu 2018 bitmeden önce piyasaya süreceği ilk tahminler arasında yer alıyor.

Bu akıllı telefon hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Snapdragon 435 yonga setine sahip olması, giriş ve orta seviye kitle için uygun bir telefon olacağını gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon Android 8.1 Oreo ile birlikte satışa sunulacak. Ancak bu durum 4 aydır var olan Android Pie güncellemesini desteklemediği için üzüntü verici olarak karşılanabilir.

Şirket henüz akıllı telefonun varlığını doğrulamasada bu telefon ile biraz gelir elde edecek gibi duruyor.