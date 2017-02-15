HTC Bu Yıl Vive ‘ın Portatif Versiyonunu Yayınlamayı Planlıyor

HTC, eskisi kadar çok telefon satmıyor ve şu anda firma kendisini daha çok VR Firması olarak tanımlıyor.

Firma, HTC Vive‘ın mobil bir versiyonu üzerinde çalışmakta olduğunu CNET İngiltere‘ye açıkladı. Ancak tasarım ve işlevsellik konusunda bir bilgi verilmedi. CFO Chia-lin Chang‘e göre tasarlanan cihaz başlığa tutturulmuş bir telefon değil, tamamen farklı bir şey.

Google Daydream ve Samsung Gear VR gibi çözümler yalnızca uyumlu bir akıllı telefonu gerektirirken, Vive çok güçlü bir bilgisayara ve bir çok kablo kalabalığına ihtiyaç duymakta.

HTC, Google’ın ve Samsung’un yaklaşımlarından daha bağımsız, belki biraz daha bağımsız ve biraz daha güçlü ancak Vive’dan daha portatif bir şey vaat ediyor. HTC’ye göre, çözüm yeni HTC U Ultra amiral gemisi ile uyumlu olacak ve 2017 sonundan önce ortaya çıkacak.