HTC'nin Yeni Fiyat/Performans Telefonu Ufukta Göründü: İşte Özellikleri!

GeekBench‘in veritabanında HTC marka model numarasıyla yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Model numarası HTC 2Q5W1 idi. Bununla birlikte bu aslında yeni bir HTC amiral gemisi değil. Çünkü özellikleri amiral gemisi olacak kadar yüksek sayılamaz. GeekBench’in teknik özelliklerine göre test edilen cihaz 3GB RAM’a sahip bir Snapdragon 625 CPU ile çalışıyor.

New HTC mid-ranger listed on Geekbench… 2Q5Wxxx, running Android 8.0 "Oreo" on a Snapdragon 625 (MSM8953 it says) with 3 GB RAM. https://t.co/CkhNO3IsL4 pic.twitter.com/xZYbUp9eNO

— Roland Quandt (@rquandt) February 2, 2018