HTC'nin Yeni Fiyat/Performans Telefonu Ufukta Göründü: İşte Özellikleri!

GeekBench‘in veritabanında HTC marka model numarasıyla yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı. Model numarası HTC 2Q5W1 idi. Bununla birlikte bu aslında yeni bir HTC amiral gemisi değil. Çünkü özellikleri amiral gemisi olacak kadar yüksek sayılamaz. GeekBench’in teknik özelliklerine göre test edilen cihaz 3GB RAM’a sahip bir Snapdragon 625 CPU ile çalışıyor.

New HTC mid-ranger listed on Geekbench… 2Q5Wxxx, running Android 8.0 "Oreo" on a Snapdragon 625 (MSM8953 it says) with 3 GB RAM. https://t.co/CkhNO3IsL4 pic.twitter.com/xZYbUp9eNO — Roland Quandt (@rquandt) February 2, 2018

HTC U11‘in halihazırda üç farklı türü var: HTC U11 Plus, U11 Life ve U11 EYEs.

Bu yüzden bu bilinmeyen cihazın gerçekte model adının ne olacağına dair yalnızca birkaç olasılık var.

Birinci olasılık U11 Life‘dan bile ucuz olan ve muhtemelen bir çeşit “Lite” sürüm olan başka bir U11 olması. U11 Life‘da zaten bir Snapdragon 630, su geçirmezlik ve HTC‘nin USonic noise-canceling earbud deneyimi var. U11‘in daha da ucuz bir versiyonu muhtemelen su sızdırmazlığı, Edge Sense ve belki de USonic kulaklık tecrübesinden yoksun olacaktır.

Diğer bir deyişle, HTC bir Snapdragon 617 çalıştıran HTC One A9‘un devam modelini de çıkarıyor olabilir. iPhone 6‘yı çirkin anten hatlarıyla taklit eden metal tasarıma da sahip olabilir. Bazı insanlar katı metalden yapılmış sağlam telefonlarından yeni ve kırılgan likit cam tasarımına doğru yola çıkan HTC hakkında son zamanlarda şüpheye düşmüştü. Belki de HTC geri adım atarak bu orta sınıf cihazı tasarlamak için metal kullanabilir.

Bu noktada HTC‘nin neyi planladığı konusunda herkesin farklı bir tahmini bulunuyor. Tayvanlı şirket, U12’yi ilan etmeyeceği için MWC 2018’de göstermek üzere orta seviye bir cihazı duyurmayı planlıyor olabilir.