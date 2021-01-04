Huawei 135W Desteği Veren Şarj Cihazı Üretmeye Başladı!

Google‘ın geliştirdiği uygulamaları Huawei akıllı telefonlarda yasaklamıştı. Bunun üzerine Çin merkezli firma kendi yazılımını ve uygulamalarını geliştirerek akıllı telefon pazarındaki yerini korumaya devam etmişti. Bugün ise Çin‘de çıkan bir habere göre firmanın akıllı telefonları için yeni 135W desteği veren şarj cihazları üzerinde çalıştığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. En son Xiaomi‘nin 120W desteği veren şarj cihazları akıllı telefonlarının kutusundan çıkmıştı.

Çin’de yer alan bir haber ajansının paylaştığı bilginin içerisinde firmanın 135W şarj cihazı için bir sertifika aldığı ve aynı zamanda cihazın HW-200675CP0 model numarasıyla ortaya çıktığı yer alıyor. Huawei‘in günümüzde en yüksek destek verdiği SuperCharge cihazları var ama onlar da 66W sunuyor. Ancak firmanın yeni yatırımıyla 2021 ve sonrası akıllı modelleri için 135W şarj cihazlarının çıkacağı öngörülüyor. Bu yeni 135W şarj cihazlarının ilk olarak şirketin yakında tanıtması beklenen P50 modellerinde yer alacağı belirtiliyor.