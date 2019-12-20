Huawei 2019 Yılının Sonunda 230 Milyon Satmış Olacak!

Huawei Tüketici İşinin CEO’su Richard Yu’ya göre, Huawei’den akıllı telefonlara yönelik küresel sevkiyatlar 2019’un sonuna kadar 230 milyona ulaşacak. Bu açıklama, İç Konferansta, Kıdemli Yönetici tarafından yapıldı.

2018’de Çin teknoloji devi, akıllı telefon satışlarının 200 milyonu aştı ve toplamda yaklaşık 206 milyon birime ulaştı. 2018 sona erdiğinde, Huawei Başkanı He Gang, küresel akıllı telefon pazarının şirketin kendi rakamlarına işaret ederek en uygun durumda olmadığını belirtti. Bu nedenle, Başkan, Richard Yu’nın beklentilerinin yüksek olduğunu ve 2019’un hedefinin 230 – 250 milyon arasında gönderileceğini belirtti.

Bu yılın başlarında, Huawei, Ticaret Departmanı şirketi ülkedeki faaliyetlerini sınırlayan Varlık Listesi altına aldığında ABD Hükümeti ile komplikasyonlar yaşadı. Bu, akıllı telefon üreticisini veri güvenliğini göz önünde bulundurarak bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gösterdi ve o zamandan beri Avrupa bölgelerinde de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Kuşkusuz, bunların genel global akıllı telefon satışında oynayacağı kaçınılmazdı.

Huawei’nin yıllık hedeflerine ulaşma yolunda birçok engelleri vardı. Google, ARM ve daha fazlası gibi birçok kilit şirket, ABD Hükümetinin eylemleri nedeniyle Çin şirketiyle iş ilişkilerini sonlandırmak zorunda kaldı. Dolayısıyla, şirketin halen önyargılı spekülasyonlar üzerine kurulu olduğu gerçeği, kendi çabalarının bir kanıtıdır.

Daha önce, Huawei, 22 Ekim 2019’a kadar 200 milyondan fazla akıllı telefon satarak 64 gün öncesinden hedefine ulaştığını duyurdu. Bu nedenle, 230 milyon büyüklüğündeki gönderilerin bu yılın sonuna kadar karşılanması muhtemel. Özellikle, gönderilerin de 2019’da Apple’ın tam yıl satışlarını geçme olasılığı da çok yüksek.