Huawei, 2019'un En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Olmayı Hedefliyor

Huawei, son düzenlenen etkinlikte 2019 yılının en büyük akıllı telefon üreticisi olduklarını ilan etti. Pekin’deki yapılan etkinlikte, Huawei’nin CEO’su Richard Yu, dünya çapında bir numaralı akıllı telefon markası olacağını açıkladı.

ABD’nin Huawei yasağı dışında yaptığı açıklamada Richard, “ABD pazarı olmasa bile, dünyada bir numara olacağız. En erken bu yıl, olmazsa da, en geç geleck yıl bunun olacağına inanıyorum.” dedi. Aslında Huawei CEO’sunun söylediği sözler, 2017-18 yıllarında akıllı telefon endüstrisinde gösterdikleri üst düzey perfomanstan dolayı gerçek olacak gibi gözüküyor.

Samsung‘un ardından geçen yıl akıllı telefon satışlarında ikinci sırada yer aldı. Daha öncesinde ise Apple önde iken, Cupertino devi Ağustos ayında üçüncü sıraya geçti. O zamandan beri, Huawei akıllı telefon pazarında gayet iyi çalışıyor. Apple ve Samsung’u geride bırakacak birçok kazanç elde etti. 2017-2018 yılında, Huawei sevkiyatları yüzde 35 arttırmıştı.

Geçtiğimiz yıl Çinli teknoloji devi için zorlu geçti. Çünkü ürünleri hem ABD’de hem de diğer birkaç ülkede yasaklanmıştı. Ayrıca, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkeler, Çin’in Huawei ekipmanlarını kullanması üzerine casusluk iddiaları nedeniyle 5G ekipmanının ithalatını bile yasaklandı.

Ayrıca bkz: En İyi Huawei Telefonlar 2018

Doğru kanıtlara rağmen, şirket çok büyük kayıplara uğradı. Bu davalara yanıt olarak Richard Yu, “Müşterilerimiz bize güven ve itimat duyuyor. Bize bunları yapan sadece politikacılar” diyerek sözlerini noktaladı.