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Huawei, 23 Aralık’ta Nova 8, 8 Pro ve Enjoy 20 SE’yi Tanıtacak

Huawei geçen ayın başlarında nova 8 SE akıllı telefon modelini duyurdu ve şimdi şirketin 23 Aralık'ta nova 8 ve nova 8 Pro olarak adlandırılan iki farklı model daha tanıtıp aileyi tamamlayacak.

Selin Polat

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Huawei, 23 Aralık'ta Nova 8, 8 Pro ve Enjoy 20 SE'yi Tanıtacak

Huawei geçen ayın başlarında nova 8 SE‘yi duyurdu ve şimdi şirketin 23 Aralık‘ta nova 8 ve nova 8 Pro olarak adlandırılan seriye iki üye daha ekleyeceğini öğrendik.

Bu bilgi, nova 8 ikilisine Kirin yonga setleriyle çalışan Enjoy 20 SE’nin de katılacağını söyleyen güvenilir Çinli haberci Dijital Sohbet İstasyonu’ndan geliyor.

Buna ek olarak şirket, Ağustos ayında 1.64″ AMOLED ekran, SpO2 sensörü, dahili GPS ve 10 güne kadar dayanıklılık sunabilen bir pil ile duyurulan Huawei Watch Fit‘i 23 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürecek.

Huawei‘den yeni nova 8 akıllı telefonlar hakkında henüz bir haber yok, ancak geçen ay ortaya çıkan bir görüntüye inanılacaksa, düz nova 8’in dört veya beş arka kamera ile geldiğini göreceğiz.

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Cepkolik
KaynakGsmarena

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