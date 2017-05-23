Huawei, Microsoft’un yeni Surface Pro‘yla rekabet edebileceği yeni bir 2’si bir arada cihaz üretti. MateBook E, tüketicilerin hareket halindeyken herkese bağlı kalmalarını sağlayan Huawei’nin hız, zerafet ve hareketlilik vaat eden yeni nesil tableti.

Başlıkta da belirtildiği gibi Huawei MateBook E, 2160 x 1440 piksel çözünürlük ve 400 parlaklık ile 12 inçlik bir ekran kullanıyor. 2’si bir arada cihaz, 640 gr (klavye olmadan) veya 1.1 Kg (klavye dahil) ağırlığındadır.

Donanımsal olarak, MateBook E, 7. Nesil Intel Core m3or i5 işlemci, 4GB veya 8GB RAM ile donatılmıştır. 2’si bir arada aygıt farklı SSD varyasyonlarına sahip olacak: 128GB, 256GB ve 512GB.

Huawei‘nin yeni ürünü 160 dereceye kadar ayarlanabilen bir menteşe özelliğine sahip gelişmiş bir Folio Klavye ile birlikte geliyor. Ayrıca, Çinli şirket, Pogo iğnelerinin sayısının yedi’den üç’e indirildiğini ve böylece bir önceki neslin üzerinde yerleştirme modunu geliştirdiğini açıkladı.

MateBook E, Dolby Audio Premium desteğine sahip iki hoparlör sayesinde olağanüstü multimedya deneyimi vaat ediyor. 5 megapiksel ön kamera yanı sıra yaklaşık 9 saat video oynatma süresi sunuyor ve 4,430 mAh pil içeriliyor.

USB-C bağlantı noktası, veri aktarımını ve pil şarjını destekler. Diğer bağlantı seçenekleri arasında 3,5 mm stereo kulaklık girişi, Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi desteği bulunuyor. Huawei Mate E, yepyeni, çok işlevli bir MateDock 2 ve bir MatePen de dahil olmak üzere çeşitli isteğe bağlı aksesuarlar ile donatılmıştır.

Huawei MateBook E fiyatları m3/4GB/128GB SSD modeli için € 999’dan başlıyor ve i5/8GB/256GB SSD modeli için € 1299’a kadar çıkıyor. 2’si bir arada cihaz, bu yaz üç renk seçeneği ile satın alınabilecek: Mavi, Kahverengi ve Pembe.