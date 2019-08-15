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Huawei 30W Kablosuz Şarj Üzerinde Çalışıyor!

Huawei'nin en yeni kablosuz şarj cihazında 30W şarj çıkışını destekleyebilecek yeni bir yükseltme kullanabilir...

By Muhammed Arslan

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Huawei Harmony

Dün Huawei Mate 30 serisinin muhtemelen ultra hızlı 25W kablosuz şarj desteği sunacağını bildirdi. Bugün ise Huawei’nin daha yüksek hızlı şarjı kablosuz sağlayabilen yeni bir şarj cihazı (CP61) FCC’de ortaya çıktı.

FCC Sertifika sitesi, yaklaşmakta olan Huawei kablosuz şarj cihazının 30W’a kadar şarj çıkışını destekleyebileceğini onaylıyor. Piyasadaki olmasa da şirketin telefonlarının en daha yüksek batarya dolumuna yardımcı olacağı bir gerçek.

30W dün bildirdiklerimizden daha yüksek olsa da, gerçek şarj etme hızı belgede belirtilen maksimum hızdan daha düşük olabilir gibi görünüyor. FCC listesi, şarj cihazının 30W şarj çıkışının testlerine uymadığını iddia ediyor.

Huawei 30W Kablosuz Şarj Üzerinde Çalışıyor!huawei

Yani doğrudan 30W olarak çıkış öne sürmeyecek. Maksimum sunması beklenen kablosuz şarj hızı 25W civarında bir yerde olabilir. Ortaya çıkan son raporlar durumun daha da değişeceğini gösteriyor.

Şu anda, Xiaomi MiW 20W kablosuz şarjı destekleyen ticari bir akıllı telefondaki en hızlı şarj cihazına sahip. Şimdi Huawei’nin yeni CP61 şarj cihazı FCC’de görüldü, yeni kablosuz şarj cihazının Mate 30 serisi ile birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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