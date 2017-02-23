Huawei 360 VR Kameraları Ortaya Çıktı

Akıllı telefonları le gündeme gelen teknolojinin dev markalarından biri olan Huawei, MWC 2017 etkinliği kapsamında birçok yeni akıllı telefon modeli ile gündeme gelmeye başlamıştı. Markanın bu noktada yeni tanıtacağı akıllı telefon modelleri de bir bir ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu noktada ortaya çıkan telefonlar arasında hem orta segment hem de üst segment yeni seri akıllı telefonlarını da pazara sunmuştu. Tüm bunlarla beraber yeni seri akıllı telefonlarından sonra şimdi de markanın yeni bir kamera teknolojisi üzerine çalışma yaptığı netlik kazandı.

Huawei 360 VR Nasıl Bir Kamera Olacak?

Son olarak 3D kamera teknolojisini deneyen markanın yeni bir kamera teknolojisi daha ortaya çıktı. Bu ke markanın sanal gerçeklik alanında yeni Huawei 360 VR cihazlarını tanıtmayı planladığını da belirtelim.

Huawei 360 VR Tasarımı Nasıl Olacak?

Yayınlanan görsellere göre iki tarafında balık gözü lenslerin bulunduğu 360 derece kameraların iki tarafında da yer aldığı bir küresel kamera modeli gelecek. Aslında Samsung’un 360 Gear kamera serisinin tasarımına oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünülen yeni seri Huawei 360 VR cihazlarının ne gibi farklarının olacağı konusunda da tasarımsal olarak belli başlı detaylarının netlik kazandığını da belirtelim. Bu noktada ilk dikkat çekenin ise hem renk seçenekleri hem de dairesel tasarımı olduğunu da belirtelim.

Huawei 360 VR Teknik Özellikleri Belli Mi?

Geçelim bir diğer merak edilen konuya Huawei 360 VR serisinin teknik özelliklerine. Teknik özellikler konusunda modelin sadece Insta360 desteği ile beraber tasarlandığı ve yeni sürümün bu şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

Bunun dışında teknik özellikler dışında beklenenin aksine yeni bir detayın belli olmadığını sadece sanal gerçeklik konusunda yeni seri bir teknoloji ile karşı karşıya olacağımızı belirtelim. Teknik özelliklerin Huawei tarafından da şu an için saklanması tercih edilmiş durumda. Huawei 360 VR serisinin ne gibi farklılıklarının olduğu da bu nedenle tanıtımla beraber ortaya çıkmış olacak.

Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Tüm bunlarla beraber yeni seri Huawei 360 VR kameralarının çıkış tarihi de yine merakla beklenen bir başka detay. Her ne kadar merakla bekleniyor olsa da bu seri için çıkış tarihi konusunda çok net bir bilgi yok. Sadece birkaç ihtimale ve Huawei tarafından yapılan açıklamalardan yola çıkacak olursak yeni seri Huawei 360 VR kameralarının MWC 2017 mobil kongresinde tanıtılması söz konusu. Hatta yeni seri akıllı telefonlarda da Huawei 360 VR serisinin bir aksesuar olabileceğini belirtelim.