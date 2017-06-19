Huawei, 4D Touch için başvuruda bulundu

“4D Dokunmatik” ifadesi garip bir şekilde tanıdık geliyorsa, muhtemelen Apple’ın iPhone 6 ile duyurduğu basınca duyarlı ekran teknolojisi olan 3D Touch‘ı hatırlatması muhtemeldir. 4D Touch da ne? Şimdilik hiçbir fikrim yok, ancak Huawei’de geliştirilmekte olan bir çeşit teknoloji veya özellik olduğunu biliyoruz. Üretici, “Huawei 4D Touch” adlı bir ticari markanın tescili için başvuruda bulundu; Ne yazık ki, adın ötesinde fazla bir şey bilinmiyor.

Yeni bir marka yeni bir teknoloji anlamına gelmiyor, bu nedenle Huawei’nin 4D Touch‘ın bir tür basınca duyarlı çözüm ya da tamamen farklı olmasını söylemek zor. Bulduğumuz tek ticari marka açıklaması Huawei 4D Touch‘ın herhangi bir yazılıma ve akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, kameralar, fitness bilezikleri, vb. gibi neredeyse her türlü cihaza uygulanabileceğini belirtiyor. Ancak, bu bilgiler kullanışlı olamayacak kadar genel bir bilgidir.