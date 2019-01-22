Huawei 5G Akıllı Telefonunu Haziran'da Piyasaya Sürecek!

Bugün, Davos Dünya Ekonomik Forumu grup toplantısında, Huawei‘nin Başkan Yardımcısı Hu Houkun, 5G’nin geldiğini ve Huawei’nin 10’dan fazla ülkede 5G şebekesi kullandığını açıkladı. Bunlara ek olarak ise önümüzdeki 12 ay içerisinde 20 ülkeye de 5G’nin ulaşacağını ifade etti. Asıl müjdeyi ise konuşmasını sonlandıracağı esnada, 5G cep telefonlarının bu yıl haziran’da tanıtılacağını duyurdu.

Hu Houkun, bu yılın teknoloji için çok önemli bir yıl olduğunu söyledi. Çünkü birçok teknoloji şirketi kritik bir atılım yapacak. Tabii ki, 5G bu yıl teknoloji sektöründe en büyük pazar olacak. Teknoloji olgunlaşıyor ve pazar hızla büyüyor. GSMA’ya (Mobil İletişim için Küresel Sistem) göre, 2025 yılında 110 ülkede 5G’nin yer alacağını da ifade etti.

Hu Houkun akıllı telefonların çok önemli olduğuna inanıyor ve bir dahaki sefere Davos’ta bir araya geldiğinde birçok insanın 5G cep telefonu kullanacağını düşünüyor.

Geçen yılın Aralık ayında, Huawei, 2019’un ilk yarısında, 5G yonga setleriyle donatılmış 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini ve 2019’un ikinci yarısında ticari bir ölçek elde edeceğini resmen doğruladı.

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Şimdi ki durumda hangi telefonun bir yükseltmesi olarak geleceği tam olarak bilinmese de, yeni bir model olarak gün yüzüne çıkabilir. Her halükarda haziran ayına kadar sızdırılan yeni ayrıntılar, telefon hakkında daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkaraktır.