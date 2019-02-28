Huawei 5G Destekli Yeni Bir Telefon Piyasaya Sürecek!

Bu hafta başlarında, Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) sırasında Çinli teknoloji devi Huawei, markanın ilk katlanabilir ekranlı ve 5G bağlantısı olan desteği olan ilk akıllı telefonu Huawei Mate X‘i tanıttı. Ancak 2.299 € fiyat etiketi göz önüne alındığında, birçok kişi için uygun bir seçenek değildir.

Bundan dolayı şirket, 5G bağlantı desteği olan ve katlanamayan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda Huawei, yeni 5G akıllı telefonun ismini de açıkladı, Huawei Mate 20 X.

Yaklaşan bu akıllı telefonun duyurulmasının yanı sıra, Huawei, fiyatlandırma ve hangi ülke pazarlarına gönderileceği konusunda daha fazla ayrıntı açıklamadı. Muhtemelen Huawei’nin amiral gemisi Mate 20 serisinin bir parçası olduğundan, benzer özelliklerle gelecek.

Huawei Mate 20 X, Balong 5000 5G modem ile donatılmış şirketin kendi Kirin 980 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenecek. Bu yeni tanıtımı yapılan Mate X telefonuna güç veren eşleştirme. Huawei, Balong 5000’in türünün ilk örneği olduğunu iddia ediyor.

Cihaz, bir microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar depolama genişletme desteğiyle, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama sunacak.

Ayrıca bkz: Huawei Mate 20 X İncelemesi

Söz konusu cihazın kameraları ise bir LED flaş ile birlikte 40MP + 20MP + 8MP sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu olduğu iddia ediliyor. Ön tarafta ise 20MP’lik selfie kamerası var.