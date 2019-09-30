Huawei 6G Üzerinde Çalışmalara Başladı

5G ağının geliştirilmesi ve uyumlu ağ donanımları söz konusu olduğunda, Çin teknoloji devi, Huawei zirveye çıkıyor. Dünyadaki çoğu ülke, yeni nesil mobil telekomünikasyon olarak kabul edilen 5G’yi benimsemeye çalışsa da, Huawei 6G konusunda adımlar atmaya başladı. Açıklama şirketin CEO’su Ren Zhengfei‘den geldi.

Mandarin yorumlarının resmi çevirisine göre, Huawei hem 5G hem de 6G‘de paralel olarak çalışıyor. Bununla birlikte, “6G’nin gelişimi” hala “erken safhasında” ve ticari olarak piyasaya sürülmeden önce hala “uzun bir yol” var. Tabi ki bu durum hemen gerçekleşmeyecek. Daha kabaca 10 yılımız var gibi görünüyor.

Daha önce belirtildiği gibi, 5G şu anda yeni nesil telekomünikasyon olarak kabul edilmektedir. Kısaca hatırlatma yapmak gerekirse 5G, vaat ettiği veri hızları, sürücüsüz otomobiller için destekleyici bir teknoloji ve ağır makineler gibi uzak cihazların kritik kontrolü için kullanılacak.

Şu an itibariyle, 5G’nin benimsenmesi İngiltere ve Güney Kore gibi bir avuç ülkeyle sınırlı kalırken, Çin’in yakında uygulamaya koyması bekleniyor. Üst düzey Huawei yetkilisi, 6G gerçeğe dönüşmeden önce endüstrinin oluşması yıllar alabilecek standartları belirlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu teknolojinin kullanımları ve uygulamaları ne olacağı hala açık değil.

Bununla birlikte, Huawei şu anda kaynaklarını ve çalışmalarını 5G’de yoğunlaştırmaktadır. Şirketten 6G’yi tekrar duymamız uzun zaman alabilir. Bununla birlikte, şirketin gelişimi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması durumunda en kısa sürede haberlerimizi yayınlanmaya devam edeceğiz.