Huawei 8″ Tablet PC TEENA’da Ortaya Çıktı

TENAA’da da duyurulan 8 inçlik Tablet PC olan BZK-L00, diğer düşük fiyatlı Huawei modelleri SLA-AL00 ve SLA-TL10’un yanında beyaz tasarıma, üç katmanlı metal gövdeye sahip. Üst ve alt plastik malzemelerden oluşurken, cihazın arka tarafında Huawei logosu bulunmakta.

Cihaz tasarım ve teknik özelliklere göre, tablet pazarının ekonomik bölümünü hedefliyor. Cihaz 1280 * 800 piksel çözünürlüğe destek veren 8 inç ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 435 dört çekirdekli 1.4GHz işlemciden alan tablet 3GB RAM, 32GB dahili bellek, 5MP arka ve 2MP ön kamera ile geliyor. Ekonomik bir tablet bilgisayar olmasına rağmen, SIM kart ve TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / GSM’i desteklemekte. Tablet 4,650mAh batarya ile yüksek kullanım ömrü sunuyor.

Huawei 8 inç Tablet PC için üç renk seçeneği bulunmakta. Bu renkler Ay Grisi, Gökyüzü Grisi ve Altın Güneş. Tablet 211.07 × 124.65 × 7.95 boyutlarında ve 350g ağırlığında.