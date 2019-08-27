Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei ABD Arasındaki Gerginlik Artmaya Devam Ediyor!

Huawei ABD Arasındaki Gerginlik Artmaya Devam Ediyor!

Huawei, zararlarına karşılık ABD'den 1 milyar dolarlık tazminat istedi...

By Muhammed Arslan

-

15
0
Huawei Harmony

Wall Street Journal’da çıkan yeni haberlere göre Huawei, ABD’denin telekomünikasyon ağı Verizon ile yeni sorunlar yaşamaya başladı. Şirket, telekomünikasyon ekipmanı ile ilgili 230’tan fazla patent için lisans ücreti ödemesini istedi. Toplamda istenilen ücret 1 milyar dolardan fazla oldu.

Durum bu olunca Çinli teknoloji devi ile ABD hükümeti arasındaki çatışmada yeni bir bölüm açıldı. Buna göre, Verizon’un Çinli şirketin ekipmanını doğrudan kullanmadığı, Huawei’nin teknolojisinden yararlanan 20 tedarikçiye bağlı olduğu görülüyor. Ana patentler arasında ağ donanımları, kablolu altyapı, IoT teknolojisi gibi seçenekler yer alıyor.

Huawei ve Verizon temsilcileri, geçen hafta New York’ta söz konusu patentlerin bazılarını tartışmak üzere bir araya geldi. Bir Verizon sözcüsü New York Times’a yaptığı açıklamada, şirketin konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmadığını ancak bu konuların Verizon’dan daha büyük olduğunu söyledi.

Suudi teknoloji bakanı Abdullah al-swaha’nın Japonya’da geçen hafta sonu düzenlenen son G20 forumunun yanı sıra, ülkesinin Huawei tarafından üretilen teknolojiyi ve ürünleri kullanmaya açık olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan, Orta Doğu ülkesinin 5G ağının inşasında temel bir rol oynayabilecek olan Çin deviyle birlikte hareket etti.

Kısaca bir açıklama yapmak gerekirse Huawei, ABD’nin yaptığı sert koşullara, kendince yeni çözümler üretip mali konuda kendini kurtarmaya çalışıyor. Buna karşılık, ABD pazarından ayrılması Yakın ve Orta Doğu pazarlarında kendine yer edinmesine olanak sağladı.

25,579BeğenenlerBeğen
56,901TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikRealme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Realme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonları sırasıyla 12 MP ve 48 MP kamera ile tanıtıldılar. Şirket yöneticileri, bu cihazların tanıtılmasının ardından 64MP...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Fiyatı Sızdırıldı!

Redmi, Redmi TV ve Redmi Note 8 serisi duyurmak üzere 29 Ağustos'ta Çin'de bir lansman etkinliği düzenleyecek. Piyasaya sürülmeden önce, Redmi Note 8 ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Nex 3 Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Birkaç yıl önce, herhangi birisi Vivo'nun akıllı telefon endüstrisinde yeniliklere öncülük edeceğini söyleseydi, muhtemelen birçok kişi inanmayacaktı. Ancak şirketin Nex serisi şu ana kadar...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M30s Özellikleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Geçtiğimiz birkaç aydan bu yana söylentiler, Samsung'un bu yılın başlarında açıklanan Galaxy M30 orta sınıf telefonunun geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalıştığını düşünüyor. Hatta bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Yeni 5G Cihazlar Hakkında Yeni Bilgileri Açıkladı!

Dün Çin’de düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun kilit konuşmacılardan biriydi. Konuşması sırasında, Lei her zamanki gibi şirketin 5G yolculuğuna dair bazı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Fold Ön Siparişe Çıktı

Katlanabilir akıllı telefon fikrinin en iyi örneklerinden biri olan Galaxy Fold, ilk olarak Nisan ayında tanıtıma çıktı. Tanıtımının hemen ardından ilgiyle karşılanan yeni akıllı...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.