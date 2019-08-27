Huawei ABD Arasındaki Gerginlik Artmaya Devam Ediyor!

Wall Street Journal’da çıkan yeni haberlere göre Huawei, ABD’denin telekomünikasyon ağı Verizon ile yeni sorunlar yaşamaya başladı. Şirket, telekomünikasyon ekipmanı ile ilgili 230’tan fazla patent için lisans ücreti ödemesini istedi. Toplamda istenilen ücret 1 milyar dolardan fazla oldu.

Durum bu olunca Çinli teknoloji devi ile ABD hükümeti arasındaki çatışmada yeni bir bölüm açıldı. Buna göre, Verizon’un Çinli şirketin ekipmanını doğrudan kullanmadığı, Huawei’nin teknolojisinden yararlanan 20 tedarikçiye bağlı olduğu görülüyor. Ana patentler arasında ağ donanımları, kablolu altyapı, IoT teknolojisi gibi seçenekler yer alıyor.

Huawei ve Verizon temsilcileri, geçen hafta New York’ta söz konusu patentlerin bazılarını tartışmak üzere bir araya geldi. Bir Verizon sözcüsü New York Times’a yaptığı açıklamada, şirketin konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmadığını ancak bu konuların Verizon’dan daha büyük olduğunu söyledi.

Suudi teknoloji bakanı Abdullah al-swaha’nın Japonya’da geçen hafta sonu düzenlenen son G20 forumunun yanı sıra, ülkesinin Huawei tarafından üretilen teknolojiyi ve ürünleri kullanmaya açık olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan, Orta Doğu ülkesinin 5G ağının inşasında temel bir rol oynayabilecek olan Çin deviyle birlikte hareket etti.

Kısaca bir açıklama yapmak gerekirse Huawei, ABD’nin yaptığı sert koşullara, kendince yeni çözümler üretip mali konuda kendini kurtarmaya çalışıyor. Buna karşılık, ABD pazarından ayrılması Yakın ve Orta Doğu pazarlarında kendine yer edinmesine olanak sağladı.