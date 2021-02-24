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Huawei, Akıllı Ev Projesini MWC Shanghai 2021’de Açıkladı

Huawei, teknoloji çağının vazgeçilmezi olabilecek akıllı ev projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Ayşen Sıla

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Huawei

Bu haftanın başlarında Huawei, Akıllı Ev projesini devam eden Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021 etkinliğinde tanıttı. Yeni proje, şirketin akıllı evler inşa etmek üzerine temel tasarım konsepti sunuyor.

MWC Shanghai 2021 etkinliği sırasında şirket, bir oturma odası, mutfak, çalışma odası, ev spor salonu, eğlence odası ve garajın kurulumunu içeren toplam 550 m2‘lik bir alanı sergiledi.

Bu kurulumlar, Çin teknoloji devinin ürünlerinden yapılan kablosuz teknolojileri kullanıyor. Buna akıllı telefonlar, PC’ler, tabletler, akıllı saatler, akıllı hoparlörler ve Vision TV serisi de dahil ediliyor. Akıllı ev projesi, Huawei‘nin ürün ortaklarını da içine alıyor.

Huawei

Projenin amacı, müşterilere ‘rahat, akıllı ve sürükleyici bir ev deneyimi’ sunmak olarak belirtiliyor. Ayrıca Akıllı Ev projesi, markanın HiLink, HarmonyOS ve yeni HiCar gibi yenilikçi teknolojileri de içeren Sorunsuz Yapay Zeka Yaşam Stratejisinin ayrılmaz bir parçasını temsil ediyor. Başka bir deyişle, mevcut prototip internet çağında akıllı bir evin nasıl olabileceğini gösteriyor.

Huawei

Şirket, Eve Dönüş Modunu ise oturma odasında sergiledi. Bu mod klimayı ve hava temizleyiciyi açarken aynı zamanda sıcaklığı ayarlayıp, ışıkları ve perdeleri açıap kapatabiliyor. Benzer şekilde, mutfak da kablosuz olarak bağlanıyor ve HarmonyOS’u destekleyen ürünle bulunduruyor. Bu cihazlar evde paylaşılan bir ağa bağlandığında, akıllı telefonlarla kolayca kontrol edilebiliyor.

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KaynakGizmo China

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