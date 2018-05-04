Akıllı telefon dünyasında üçüncü büyük marka olmayı başaran Huawei, özellikle son amiral gemisi serisi akıllı telefonlarıyla beraber fark yaratmayı başardı. Yeni akıllı telefonlarında sunduğu kamera sistemleriyle dikkat çeken markanın, bunların hemen ardından ise kaliteli bir akıllı saat modeli için çalışmalar başladığı ortaya çıktı.

Giyilebilir ürünlerini yenileyecek ve amiral gemisi akıllı saat modelini satışa sunacak olan markanın, yeni akıllı saatiyle beraber sunacağı sistemde ortaya çıktı. Huawei tarafından alınmış olan bir patent, akıllı saatin oldukça ilginç bir teknolojiyle beraber geleceğini gösteriyor. Hemen patent görsellerinde ortaya çıkan detaylara ve sistem özelliklerine geçelim.

Huawei Akıllı Saati Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saat modelinde ilginç bir kayış sistemi kullanılacak. Geliştirilmiş akıllı saat kayışlarında dokunmatik bir sistem sunulacak. Sadece saatin ekranı dokunmatik olmayacak. Bunun yanında saatin kayışlarında da dokunmatik panellerin çalıştığını göreceğiz. Patent görsellerine göre bu dokunmatik paneller her türlü kontrol için kullanılabilecek.

Mesela saatin üst ve alt kayışlarını birer kontrol cihazı olarak kullanıp, saat ile oyun oynayabileceksiniz. Bunun dışında menüler arasında geçiş yapmak, saat ayarlarını yapmak gibi önemli işlemler içinde yine bu menüler kullanılabilecek. Ekstra olarak bir donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan kayışların dokunmatik paneli içermesi bekleniyor.

Diğer bir detay ise kayışların değiştirilebilir olması. Yani kullanıcılar istedikleri durumda farklı fonksiyonları olan kayışlara geçiş yapabilecek. En ilginçlerinden birisi de sanal klavye bulunan kayışların olması. Huawei bunun için tam olarak nasıl bir sistem düşündü bilinmez ama sanal klavye kullanılan kayışla beraber akıllı saat sanki akıllı telefon gibi kullanılabilecek.

Şimdilik bu gibi özellikleri ortaya çıkan ve ekranının oldukça geniş olduğu görülen akıllı saat modelinin daha ne gibi artıları olacağını ise zaman gösterecek. Patent görsellerinde yer alan özelliklerin doğrulanmasıyla beraber Huawei akıllı saatinin pazarda en iddialı modellerden biri olacağı düşünülüyor. Şimdilik patent görselleri dışında bir detay elde edemediğimizi de belirtelim.