Huawei, Android 8.0 Oreo’yu Mate 9 da Test Etti, Sınırlı Beta Sürümünü Sunuyor

Android 8.0 Oreo, Ağustos ayının sonlarında piyasaya çıkmasına rağmen, birçok cihaz henüz güncelleme almadı. Google’ın bu ay yayınladığı bir rapora göre, Oreo şimdilik yalnızca %0.2’lik bir oranda kullanılıyor. Ancak bu, tutulmadığı veya şirketlerin test etmediği anlamına gelmiyor.

Görünüşe göre Huawei şimdi Mate 9 ile Android’in en son sürümüne yönelik bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Firma, kitlelere yayımlanmadan önce güncellemeyi meraklılarına sunma şansını veren bir Android 8.0 Oreo beta programı başlattı.

Betaya katılmak ile ilgileniyorsanız, uygulamayı indirmeniz gerekiyor. APK dosyası aracılığıyla uygulamayı indirdiğinizde size en yeni Android sürümünü sağlayacaktır.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, yukarıda resimdekine benzer bir menü göreceksiniz. Bu beta için yalnızca 250 adet boş yer olduğundan, projeye katılmak için hızlı olmalısınız.

Katılmadan önce bilgilerinizi ve önemli öğelerinizi yedeklemek isteyebilirsiniz. Yazılım beta halinde olduğu için birşeyler yanlış gidebilme durumu var ve tüm değerli bilgilerinizin kaybolmasını veya silinmesine neden olabilir. Sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız sorunları bildirerek düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.

Test etmek için kullandığınız telefon ana cihazınızsa, resmi sürümün yayınlanmasını beklemek isteyebilirsiniz. Aksi takdirde beta 3 Kasım‘a kadar sürecek.