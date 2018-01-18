Huawei Android Mesajlar Uygulamasını Kullanmaya Başlıyor

SMS/MMS standardı olan RCS’nin kabulü operatörler ve cihazlar arasında nispeten yavaş gerçekleşiyor. Google da Jibe RCS merkezini kurdu. Böylece operatörlerin desteklemesini kolaylaştıran Android Mesajlar‘ı SMS uygulamasına entegre ederek bu çabayı hızlandırdı. Samsung da kendi RCS merkezini kurmayı seçti. Ancak Huawei Google‘ın teknolojisini geride bırakmaya karar verdi.

RCS Nedir? RCS Açılımı Nedir?

RCS yani Rich Communication Service adından anlaşılacağı üzere Zengin Mesajlaşma Servisi oluyor. Bunlara örnek olarak Whatsapp, Viber vb programlar gösterilebilir.

Huawei şirketin IMS servisi ile entegre bir çözümün bir parçası olarak Jive‘yi taşıyıcı ortaklara sunmak için Google ile işbirliği yaptığını bugün açıkladı.

Buna ek olarak, şirket cihazlarında “önümüzdeki aylarda” varsayılan SMS/RCS uygulaması olarak Android Mesajlar uygulamasına geçecek. Umarım daha fazla taşıyıcı önümüzdeki aylarda RCS‘yi kabul ederler.