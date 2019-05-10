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Huawei Android Q Desteği Alacak Telefonları Açıkladı!

Android Q sürümüne güncellenecek olan akıllı telefonların bir listesini resmen açıklayan ilk akıllı telefon üreticisi Huawei oldu....

By Muhammed Arslan

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Android Q Çıkış tarihi, Özellikleri ve Söylentileri

Google I/O 2019 yıllık geliştirici konferansı sırasında, şirket en yeni geliştirmeleri açıkladı. Tabii ki Android telefon işletim sistemine çığır açacak yenilikler ekleyen ve yaklaşmakta olan Android Q’nun bazı yeni özellikleri de netlik kazandı. Hatta Google geliştiriciler için üçüncü beta sürümünü de yayınladı – Android Q Beta 3.

Android’in bu yeni sürümü kararlı bir güncelleme yapmadan önce üç beta aşamadan geçecek. Android Q’nun son sürümünün bu yılın üçüncü çeyreğinde dağıtılması bekleniyor. Açıklanan özellikler oldukça iyi iken, akıllı telefon üreticileri ilk olmak için yine yarışa girecek gibi duruyor.

Huawei Android Q Desteği Alacak Telefonlar Açıklandı!Şimdi ise Çin merkezli Huawei, yakında Android Q sürümüne güncellenecek olan akıllı telefonların bir listesini resmen açıklayan ilk akıllı telefon üreticisi oldu.

Şirket beta testi için başvuruda bulunacağını, uyumluluk ve optimizasyon sağlamak için Android uygulama geliştiricileriyle işbirliği yapacağını açıkladı.

Huawei, Android Q’nun son sürümüne güncellenecek olan ilk grupta yer alan sekiz akıllı telefonun listesini açıkladı. Listede;

Bunun Android Q işletim sisteminin son halini alacak olan Huawei akıllı telefonlarının listesi olduğunu unutmayın. Şu anda, bu güncellemenin zaman çizelgesi hakkında hiçbir bilgi yok ve şirketin daha sonra daha fazla ayrıntı paylaşmasını beklememiz gerekecek.

Ayrıca bkz: Android Q Nedir? Hangi Özelliklere Sahip? İlk İzlenimler

Yaklaşan büyük Android sürümü, Karanlık Mod, Odak Modu, Aile Bağlantısı ve gizlilik ve güvenlik özelliklerinde iyileştirmeler de dahil olmak üzere birçok yeni özellik sunuyor.

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