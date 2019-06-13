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Huawei Android’e Alternatif İşletim Sistemi Aramaya Devam Ediyor!

Huawei'nin yeni işletim sistemi oluşturma çabaları şimdi de Rus şirketler tarafından oluşturulabilir iddiaları var...

By Muhammed Arslan

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Huawei Android'e Alternatifi İşletim Sistemi Aramaya Devam Ediyor!

Geçtiğimiz ay ABD hükümeti, herhangi bir ABD şirketinin Çin merkezli şirket ile iş yapmalarını yasaklayan varlık listesine Huawei‘yi ekledi. Huawei’nin ihracat yasağı yalnızca ABD’li şirketleri değil, ABD’li ortaklar tarafından sunulan teknolojiyi veya hizmetleri kullanan şirketleri de içeriyor.

Trump’ın yürütme yargısından sonra Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etti. Huawei 90 günlük bir süre boyunca verilirken, şirketin Android işletim sistemi için hemen alternatif bulması gerekiyor. Şirketin birkaç yıl içinde HongMeng / ARK / OAK OS gibi işletim sistemini geliştireceği yönünde söylentileri de vardı.

Şimdi ise son raporlar, şirketin Android işletim sistemine alternatif olarak Rusya’nın devlet telekomünikasyon şirketi Rostelecom’a ait Aurora OS’u kullanacağını gösteriyor. Aynı konunun bile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından tartışıldığı söyleniyor.

Huawei Android'e Alternatifi İşletim Sistemi Aramaya Devam Ediyor!

Aurora OS, Fin şirketi Jolla tarafından geliştirilen açık mobil platform olan Sailfish tabanlı işletim sistemini kullanmaktadır. Huawei’nin Aurora işletim sistemini Rusya’daki bazı akıllı telefonlarında test ettiği bildiriliyor.

Buna ek olarak HongMeng OS, sadece Çin pazarına sınırlı olabilir. Son zamanlarda şirket, Huawei’nin Google Play Store’a alternatifi olan AppGallery’de uygulamalarını yayınlamaları için geliştiricilere de başvurmaya başladı. Aurora OS’de çalışan akıllı telefonlarda bile Android uygulamalarını destekleyecekler. Android uygulamaları olmadan akıllı telefonlar satmak çok imkansız olacak.

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