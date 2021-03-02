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Huawei AppGallery 530 Milyondan Fazla Aktif Kullanıcıya Erişti!

Huawei, Google'dan yediği engelleme ile birlikte akıllı telefon pazarında düşüş yaşasada şirket kendi geliştirdiği uygulama marketi ve işletim sistemi ile birlikte yeniden ayakta durmayı başardı. Sırf uygulama marketi şaun için 530 milyondan fazla kullanıcıya erişmiş durumda.

Yunus Emre Çakır

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AppGallery

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD’nin suçlamasıyla birlikte Google’ın uygulama hizmetlerinden ve Android yazılımından engelleme almıştı. Şirketin bu nedenle batacağını ve satış gerçekleştiremeyeceğini düşünen analistler yanılmış durumda.

Şirket bu durumu kendi geliştirdiği uygulama marketi ve HarmanyOS işletim sistemiyle birlikte oldukça kolay bir şekilde kendi lehine çevirdi. Şuan için Huawei’nin kendi geliştirdiği uygulama marketi AppGallery kullanıcı sayısı 530 milyonu geçti.

2020 yılında uygulama içim yükleme sayısı %83 bir artış ile birlikte 384 milyar rakamına ulaştı. Huawei‘nin CEO‘su Richard Yu paylaştığı bilgiler arasında AppGalerry içerisinde 2.3 milyondan fazla geliştiricinin olduğu ve bu sayının 2019 yılına göre %77 artttığı yer alıyor.

Huawei bu konuda hem yerel hem de küresel pazardaki yazılımcı ve geliştiricilerle birlikte çalışıyor. Bu sayede 42 pazarda 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip durumda. Şirketin geliştiricileri desteklemesiyle birlikte daha çok kullanıcıya erişmesi bekleniyor.

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