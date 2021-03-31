Huawei, Araba Üreticilerine Yardımcı Olmayı Hedefliyor!

Bugün erken saatlerde, Huawei geçen yılki mali raporunu açıkladı ve 2020’de net kârın yüzde 3,2’lik mütevazı büyümesini açıkladı. Şirket, kendi arabasını inşa etmeye çalıştığına dair son söylentilere bile değindi.

Çinli teknoloji devine göre şirket, akıllı bağlantılı araçlar üzerinde çalışıyor ancak kendi arabasını üretmiyor. Aksine, diğer otomobil üreticilerine akıllı bağlantılı araçlar üretmede yardımcı olacak.

Ayrıca şirket, yeni nesil bilgi işlem ve iletişim tabanlı teknolojiler geliştirmek için de çalışacağını duyurdu. Bu ürünler akıllı bağlantılı araçlarda kullanılacak ve şirket 30’dan fazla akıllı bileşen piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu bileşenler yakında piyasaya sürülecek ve birbiri ardına gelecek. Şirket ayrıca 20’den fazla donanım üreticisi ve 280 uygulama satıcısıyla çalışmayı planladığını duyurdu.

Özellikle, yakın zamanda akıllı telefonlar için tescilli HarmonyOS’u (Çin’de HongMengOS olarak da bilinir) piyasaya süreceğini duyurdu. Şu anda HMS (Huawei Mobil Hizmetleri) aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük mobil uygulama ekosistemini oluşturuyor.

Şirket, iletişim ve mobil hizmetler uzmanlığından yararlanmayı hedefliyor. Ayrıca HiCar girişimi aracılığıyla otomobil endüstrisini çeşitlendirmeye çalışıyor. ABD yasağından dolayı çektiği sıkıntıdan kurtulabilmek adına iyi bir hamle diyebiliriz.