Huawei Arcfox Alpha S İle Tanışın – EV Dehası!

Huawei, geçen hafta sonu elektrikli araçlarda çığır açabilecek HarmonyOS işletim sistemini duyurdu. Lansman dün, bu yılın sonlarında otomobillere yerleştirilen beş otomatik sürüş çözümünün tanıtılmasıyla birlikte gerçekleşti.

Ürün lansmanı, Çinli teknoloji devinim otonom araçlara ve EV araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımın 1 milyar doların üzerinde hasılatının bir sonucu diyebiliriz.

Şirket, teknolojik donanım ve cihazların ötesine geçmeye devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin yaptırımlarına rağmen küresel bir lider olmaya devam ediyor.

Huawei, BAIC ile işbirliği içinde elektrikli aracını üreten yenilikçi çözümler ve ortaklıklar sunarak sektörün EV ve otonom sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Hafta sonu tanıtılan Arcfox Alpha S EV’nin iki versiyonu, Huawei’nin akıllı otomotiv çözümleri kolu tarafından birlikte geliştirildi; ve BAIC Group’un Arcfox’u olarak piyasada yerini aldı.

Her ikisi de Huawei’nin kendi bünyesinde yetiştirdiği HarmonyOS ile donatılmış yüksek kaliteli lüks elektrikli araçlar diyebiliriz.

Huawei’nin otomotiv kolu başkanı Wang Jun’a göre şirket, uzmanlığını otomotiv endüstrisine genişletmeye devam etme arayışında çeşitli otomobil üreticileri ve endüstri ortaklarıyla kapsamlı ortaklıklar ve işbirliği kurdu.

Huawei, bu segmentte kendine bir niş yaratabileceğini düşündüğü için otomobilin kendisini üretmek yerine otomobil üreticilerine çözümler sunmaya odaklanacak.